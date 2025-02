Papst Franziskus mit komplexer Atemwegserkrankung im Krankenhaus

Papst Franziskus befindet sich seit Freitag in einem Krankenhaus in Rom. Nach anfänglicher Meldung von Bronchitis wurde nun eine polymikrobielle Infektion der Atemwege diagnostiziert. Der Vatikan spricht von einem komplexen Krankheitsbild, das einen längeren Krankenhausaufenthalt erforderlich macht.

Papst Franziskus befindet sich seit Freitag in einem Krankenhaus in Rom . Ursprünglich wurde die Aufnahme wegen einer Bronchitis angegeben. Nun gibt der Vatikan bekannt, dass der Papst an einer polymikrobiellen Infektion der Atemwege leidet. Diese Diagnose hat dazu geführt, dass die Behandlung im Krankenhaus angepasst werden musste.

\In einer Mitteilung des Heiligen Stuhls heißt es, dass alle bisher durchgeführten Untersuchungen auf ein komplexes Krankheitsbild hinweisen, das einen längeren Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. Der Vatikan äußerte sich noch nicht dazu, wie lange der Papst stationär behandelt werden muss. \Der 88-jährige Papst, der seit März 2013 im Amt ist, wurde bereits mehrfach mit gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. Bei öffentlichen Terminen brach ihm die Stimme mehrmals weg und er verließ seinen Wohnsitz im Vatikan kaum noch. Franziskus ist mit seinen 88 Jahren der zweitälteste Papst der Geschichte. Seit einer Operation in jungen Jahren fehlt ihm ein Teil des rechten Lungenflügels, was die Behandlung seiner Erkrankung zusätzlich erschwert.





