Veröffentlichte Tagebuchaufzeichnungen von Papst Franziskus offenbaren drei direkte Begegnungen mit dem Teufel sowie Visionen der Hölle. Details zu den Ereignissen, dem Kontext und der Rolle von Kardinal Fernández.

Papst Franziskus, bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, hat in seinen privaten Tagebuchaufzeichnungen den Zeitraum von 1992 bis 2024 festgehalten, die jetzt öffentlich zugänglich wurden. Diese Aufzeichnungen belegen, dass der amtierende Pontifex der Überzeugung war, den Teufel persönlich dreimal gesehen zu haben. Die detaillierten Beschreibungen seiner Erlebnisse zeugen von tiefen spirituellen Kämpfen, die er zuvor nie öffentlich thematisiert hatte. Die Publikation dieser Einträge hat internationale Aufmerksamkeit erregt und wirft Fragen zur inneren Haltung des Kirchenoberhaupts auf.

Dokumentierte Teufelsbegegnungen im Detail

Am 24. Januar 2021 hielt Papst Franziskus drei spezifische Begegnungen mit dem Leibhaftigen in seinen Notizen fest. Die erste dieser Begegnungen schildert er als ein Erlebnis, das aus einem Auto heraus stattfand. Er gibt an, dass dieses Ereignis damals rund 15 Jahre zurücklag, als er noch nicht Papst, sondern Erzbischof in Argentinien war. Die Natur dieser Konfrontation blieb zunächst vage, doch die Intensität der Erinnerung daran war deutlich spürbar in den Zeilen seines Journals.

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Eine weitere Begegnung ereignete sich in einer Karmelitenkapelle. Dort sah der Papst den Teufel, dessen Augen er als feurig und bedrohlich beschrieb. In dieser Situation griff er zum Rosenkranz und rief die Jungfrau Maria um Hilfe an. Seine Notizen beinhalten die klare Aussage, dass die Jungfrau Maria ihn in diesem Moment gerettet habe. Diese Episode unterstreicht seine tiefe Verbundenheit mit marianischen Praktiken in Zeiten extremer spiritualer Bedrängnis.

Die dritte und am detailliertesten beschriebene Begegnung geht über das rein Visuelle hinaus. Hier sah er den Teufel nicht nur, sondern hörte auch dessen Stimme. Er charakterisierte die Stimme als triumphierend und allmächtig. Besonders prägend war für ihn das mächtige Röcheln, das er nicht vergessen konnte. Er beschrieb die Augen des Widersachers als bedrohlich und zugleich verführerisch, mit einem Blick, der wie Feuer wirkte.

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Visio Inferi und marginale Rolle des Verfassers

Neben den Begegnungen mit dem Teufel notierte Papst Franziskus auch visionäre Erlebnisse bezüglich der Unterwelt. Am 7. Juni 2018 hielt er fest, dass er in der vorangegangenen Nacht den Eingang zur Hölle gesehen hatte. Er beschrieb diese Vision als die heidnische Verführung in ihrer ganzen Kraft. Als Reaktion auf diese Vision nahm er den Rosenkranz wie eine Waffe, um sich gegen die empfundenen dunklen Mächte zu schützen.

Die Verantwortung für die Veröffentlichung dieser privaten Aufzeichnungen liegt bei seinem Vertrauten, Kardinal Víctor Manuel Fernández. Der heute 64-jährige Kardinal, der auch der Präfekt der Glaubenskongregation ist, hatte die Erlaubnis erhalten, sich nach dem Tod des Papstes um die Notizen zu kümmern. Fernández wählte spezifische Einträge aus und kommentierte sie für die Öffentlichkeit. Dies geschah jedoch nur posthum, da Franziskus zu Lebzeiten selbst mit engen Vertrauten nicht über diese Begegnungen sprach.

Kontroverse um Kardinal Fernández und Vatikan

Die Rolle von Kardinal Víctor Manuel Fernández im Kontext der Veröffentlichung steht im Fokus der Kritik. Als argentinischer Kardinal, der viele Reden für Franziskus verfasste, zählt er zu den umstrittensten Vertretern der Kurie. Als Papst Leo XIV. vor Kurzem Argentinien besuchte, wurde er auf Plakaten mit Absetzungsforderungen konfrontiert. Dies spiegelt die tiefen Spaltungen innerhalb der kirchlichen Hierarchie wider.

Kritikern wird von Fernández eine unrühmliche Rolle in einem Missbrauchsskandal vorgeworfen. Zudem werden seine früheren schriftstellerischen Arbeiten, insbesondere Bücher aus den Neunziger Jahren, kritisch betrachtet. Ein Bericht der FAZ wies auf Beschreibungen sexueller Erfahrungen hin, die als verstörend empfunden werden. Darin wurden Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Orgasmus thematisiert, was Teile der Kurie dazu veranlasst hat, den Argentinier seit Langem für untragbar zu halten.

Der Vatikan selbst reagiert auf die Berichterstattung über die Teufelsbegegnungen mit Zurückhaltung. In den eigenen Medien des Heiligen Stuhls werden diese Ereignisse eher heruntergespielt. Dabei wird teilweise lediglich von Visionen gesprochen, anstatt von direkten Begegnungen zu sprechen. Diese Diskrepanz zwischen den privaten Tagebüchern und der öffentlichen Darstellung des Vatikans verdeutlicht die komplexe Kommunikationstrategie der kirchlichen Führung.

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Langfristige Auswirkungen und historische Einordnung

Diese Offenlegungen bieten einen einzigartigen Blick in die private Spiritualität von Jorge Mario Bergoglio, der zwischen 1936 und 2025 lebte. Die Tatsache, dass er den Teufel als reale, greifbare Bedrohung erlebte, unterscheidet seine Erfahrung von metaphorischen Interpretationen. Seine Warnung aus dem Jahr 2014, dass der Teufel auch im 21. Jahrhundert existiert, gewinnt durch diese Tagebuchaufzeichnungen eine neue, persönliche Dimension.

Die Aufzeichnungen zeigen eine Seite des Papstes, über die er öffentlich kaum sprach. Selbst Kardinal Fernández hatte vor der Veröffentlichung keine Kenntnis von diesen spezifischen Erlebnissen. Dies unterstreicht die Intimität und Geheimhaltung dieser spiritualen Kämpfe. Für Gläubige und Beobachter bieten diese Texte Einblicke in die innere Welt eines der einflussreichsten religiösen Führer der Welt.

Die Verbindung zwischen den frühen Visionen als Erzbischof und den späteren Erfahrungen als Papst deutet auf eine anhaltende, intensive Auseinandersetzung mit dem Bösen hin. Die Nutzung des Rosenkranzes als Schutz und Waffe in kritischen Momenten bleibt ein zentrales Element seiner Spirituialität. Diese Praktiken wurden in den dunklen Phasen seiner Lebensgeschichte konsistent angewendet.

Die Veröffentlichung dieser Tagebücher markiert ein signifikantes Ereignis in der modernen Kirchengeschichte. Sie kombiniert historische Fakten mit persönlichen Glaubenserfahrungen. Die Reaktion der verschiedenen kirchlichen Akteure, von der Kritik an Fernández bis zur Zurückhaltung des Vatikans, zeigt, wie sensibel diese Thematik im institutionellen Rahmen behandelt wird. Die Fakten bleiben unverändert, doch ihre Interpretation bleibt umstritten.

Die genauen Daten und Namen, wie der 24. Januar 2021 für die Festhaltung der drei Begegnungen und das Datum der Hölle-Visio am 7. Juni 2018, verankern diese Erzählung in der konkreten Geschichte. Die Personendarstellung von Jorge Mario Bergoglio als Erzbischof und späterem Pontifex wird durch diese privaten Dokumente ergänzt. Die Rolle von Kardinal Víctor Manuel Fernández als Herausgeber bleibt eine der wichtigsten Faktoren für die aktuelle Wahrnehmung dieser Inhalte.