Das neu erschienene Buch des Papstes bietet theologische Reflexionen. Kardinal Fernandez kommentiert die Einträge von 1992 bis 2024.

Ein global beachtetes Werk, das die innere Welt des vatikanischen Oberhaupts enthüllt, wird am 16. Dezember in deutscher Sprache veröffentlicht. Der Titel lautet "Das private Tagebuch von Papst Franziskus" und umfasst Aufzeichnungen, die von Ende 1992 bis in das Jahr 2024 reichen. Das Buch erscheint weltweit in neunzigvier Ländern und umfasst fünf verschiedene Sprachen.

Redaktionelle Auswahl und theologische Deutung

Der Präfekt der vatikanischen Glaubensbehörde, Kardinal Victor Manuel Fernandez, hat die Manuskripte zusammengestellt und erläutert. Er filterte die ursprünglichen Notizen heraus, die er für erbaulich hielt, und ordnete sie thematisch. Diese redaktionelle Eingriffsweise verändert den Zugang zum Original, da die Chronologie aufgehoben wurde. Fernandez gibt den Lesern seine eigene Interpretation mit, was den Horizont der eigenen Leseerfahrung einschränken kann.

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Historische Zeitspanne und persönliche Symbole

Die Aufzeichnungen beginnen am 20. Dezember 1992, kurz nach der Ernennung Jorge Mario Bergoglios zum Weihbischof von Buenos Aires. Vor seiner Papstwahl am 13. März 2013 verfasste er achtzigsechs Seiten. In seiner Amtszeit kamen fünfundfünfzig Seiten hinzu. Im Nachlass finden sich auch Bücher, die er als Erzbischof las und mit roten und blauen Markierungen versehene Passagen hinterließ.

Theologische Tiefe und spirituelle Kämpfe

Die Einträge behandeln Themen wie Kindesmissbrauch in der Kirche und die Covid-Pandemie. Ein Eintrag vom 21. Februar 2018 beschreibt Tränen als Gnade und innere Knoten. Am 1. Januar 2000 reflektierte er über Demut und Schutz durch den Herrn. Seine Notizen vom 18. August 2024 beschreiben Begegnungen mit dem Teufel und warnen vor dessen Anwesenheit.

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Zitat der Bundeskanzlerin und mediale Wahrnehmung

Auf Seite 26 des Manuskripts vom 26. Februar 2015 findet sich ein Vermerk über ein Gespräch mit Angela Merkel. Sie erklärte, dass Grausamkeit in Kriegen immer existent gewesen sei. Durch die moderne Berichterstattung in den Medien sei diese Realität jedoch besser wahrnehmbar. Diese spezifische Erwähnung ist das einzige direkte Zitat einer Politikerin im gesamten Text.

Sprachliche Barrieren und Interpretation

Fernandez betont, dass Franziskus eine geheime Zeichensprache nutzte. Diese Codes können von den Herausgebern weder entschlüsselt noch interpretiert werden. Der Papst selbst verstand diese Notationen einzig selbst. Die Übersetzung in die neunundneunzigste Woche des Veröffentlichungsprozesses erfolgt durch Fernandez, der Kontext und Hintergrundwissen liefert.