Papst Franziskus wegen Bronchitis im Krankenhaus

Papst Franziskus ist seit Freitag in der Gemelli-Klinik in Rom wegen einer hartnäckigen Bronchitis stationär. Der 88-jährige Papst verbringt die erste Nacht im Krankenhaus ruhig und hat gut geschlafen.

Papst Franziskus befindet sich seit Freitag in der Gemelli-Klinik in Rom, behandelt wegen einer hartnäckigen Bronchitis . Nach Angaben des Vatikan s verlief die erste Nacht des 88-jährigen Papstes ruhig. Er habe gut geschlafen, gefrühstückt und Zeitungen gelesen, teilte sein Sprecher Matteo Bruni mit. Der Papst war bereits seit mehr als einer Woche gesundheitlich angeschlagen, seine Stimme brach bei öffentlichen Terminen mehrmals zusammen.

Ärzte hatten ihm bereits vergangene Woche empfohlen, ins Krankenhaus zu gehen. Bis Mitte nächster Woche könnte der Papst dort bleiben, alle Termine bis einschließlich Montag wurden abgesagt. Papst Franziskus hatte bereits Probleme mit den Atemwegen, im letzten Winter erlitt er laut eigenen Angaben eine starke Lungenentzündung. Auch bei anderen Terminen musste er bereits absagen. Franziskus musste bereits in jungen Jahren aufgrund großer Zysten im oberen Teil des rechten Lungenflügels operiert werden. Um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, wird er in der kalten Jahreszeit unter medizinischer Aufsicht mit Cortison behandelt. Die gesundheitlichen Probleme des Papstes verschärfen sich zudem durch Knie- und Hüftbeschwerden, sodass er bei öffentlichen Auftritten meist auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Als Nachfolger von Papst Benedikt XVI. ist Franziskus seit März 2013 im Amt. Mit seinen 88 Jahren ist er der zweitälteste Papst der Geschichte. Nur Papst Leo XIII. wurde nach den Aufzeichnungen des Vatikans noch älter.





