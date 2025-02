Papst Franziskus wegen Bronchitis in die Universitätsklinik Rom eingeliefert

Papst Franziskus, 88, wurde wegen einer hartnäckigen Bronchitis in die Agostino Gemelli Universitätsklinik in Rom eingeliefert. Der Vatikan bestätigte den Aufenthalt, der bis Mitte nächster Woche dauern könnte. Papst Franziskus hatte in den letzten Wochen wiederholt gesundheitliche Probleme und musste Termine absagen. Der Papst ist der zweitälteste Papst der Geschichte und wurde bereits in der Vergangenheit wegen Atemwegserkrankungen behandelt. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet unter Berufung auf das Umfeld des Papstes, dass der Aufenthalt bis Mitte nächster Woche dauern könnte. Der Papst befindet sich im Gemelli-Krankenhaus im Westen von Rom. Die Diagnose der Mediziner lautet Bronchitis.

Dieser Aufenthalt ist Teil einer Reihe von gesundheitlichen Problemen, die Papst Franziskus in den letzten Jahren plagen. Im Jahr 2023 musste er eine Reise zum UN-Klimagipfel in Dubai absagen, da er sich eine schwere Lungenentzündung eingehandelt hatte. Auch im vorigen Winter musste der Papst wegen einer Entzündung der Bronchien mehrere Reden und Termine absagen. Papst Franziskus wird in der kalten Jahreszeit unter medizinischer Aufsicht mit Cortison behandelt, um Infektionen in den Atemwegen zu verhindern. Papst Franziskus ist mit 88 Jahren der zweitälteste Papst der Geschichte. Er ist seit März 2013 im Amt. Nach Angaben des Vatikans starb Papst Leo XIII. 1903 im Alter von 93 Jahren. Franziskus' deutscher Vorgänger, Benedikt XVI., wurde 95 Jahre alt, trat aber neun Jahre vor seinem Tod im Jahr 2022 zurück. Papst Franziskus hat bereits früher in der Agostino Gemelli Klinik stationär behandelt worden. Im Jahr 2022 musste er wegen einer Lungenentzündung dort stationär aufgenommen werden. Im Juni 2023 wurde er dort am offenen Bauch operiert, wovon er sich bald erholte. Die Klinik ist nach dem Franziskaner und Arzt Agostini Gemelli benannt, der 1921 zu den Universitätsgründern gehörte. Auch frühere Päpste wie Johannes Paul II. ließen sich in der Universitätsklinik behandeln. In dem extra für Aufenthalte von Päpsten vorgesehenen Trakt im zehnten Stock ist nun auch Franziskus untergebracht. Der Papst hat bereits mehrfach einen Rücktritt abgelehnt. Er nimmt Fragen nach seiner Gesundheit meist mit Humor. Seine Standard-Antwort ist: 'Ich lebe noch.





