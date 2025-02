Papst Franziskus wegen Bronchitis in Rom in der Klinik

Papst Franziskus wird wegen einer Bronchitis, die bereits seit mehr als einer Woche anhält, im Krankenhaus behandelt. Der Sprecher des Heiligen Stuhls im Vatikan gab diese Information bekannt. Der Papst musste bereits am vergangenen Sonntag eine Messe im Freien vorzeitig abbrechen.

Papst Franziskus wird wegen einer Bronchitis, die bereits seit mehr als einer Woche anhält, im Krankenhaus behandelt. Der Sprecher des Heiligen Stuhls im Vatikan gab diese Information bekannt. Demnach hielt der Papst am Morgen noch einige Audienztermine. Danach wurde der 88-Jährige in die römische Gemelli-Klinik gebracht, wo die Behandlung fortgesetzt wird. Am vergangenen Sonntag war es dem Papst schon passiert, eine Messe im Freien vorzeitig abbrechen zu müssen.

Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Der gebürtige Argentinier ist seit 2013 als Nachfolger von Benedikt XVI. im Amt. Nur Papst Leo XIII. wurde nach den Aufzeichnungen des Vatikans noch älter: Der Italiener starb 1903 mit 93 Jahren. Die Gemelli-Klinik ist das akademische Lehrkrankenhaus der Katholischen Universität 'Sacro Cuore' in Rom. Das Klinikum nahm seinen Dienst 1964 auf und gilt als eines der besten Krankenhäuser Roms. Seinen Namen verdankt es dem Mediziner und Psychologen Pater Agostino Gemelli (1878-1959). Nach dem plötzlichen Tod von Johannes Paul I. im Jahr 1978 wurde im zehnten Stock der Klinik ein eigenes Appartement für Päpste reserviert. Bis dahin wurden sie im Fall einer Erkrankung im Vatikan oder am Sommersitz Castel Gandolfo medizinisch behandelt. Der 'Papst-Trakt' der Klinik besteht aus einem Krankenzimmer, einer Kapelle und Räumen für die engsten Mitarbeiter und Betreuer des Kirchenoberhauptes. Die Abteilung ist nur über einen streng bewachten eigenen Aufzug zu erreichen





