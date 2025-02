Papst Franziskus wegen Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert

Der 88-jährige Papst Franziskus befindet sich seit kurzem wegen einer mehrwöchigen Bronchitis im Krankenhaus Policlinico Agostino Gemelli in Rom. Dies ist bereits die dritte Krankenhausbehandlung des Papstes in den letzten Jahren. Trotz seines hohen Alters absolvierte er im September 2023 eine lange Weltreise.

Papst Franziskus wurde wegen einer Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert. Der 88-Jährige hatte in den vergangenen Monaten immer wieder gesundheitliche Probleme und muss nun wegen einer schon länger dauernden Bronchitis im Krankenhaus behandelt werden. Dies teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls im Vatikan mit. Der Papst wurde für „notwendige diagnostische Untersuchungen“ in eine Klinik in Rom gebracht.

Die Behandlung der Bronchitis soll jetzt im Krankenhaus Policlinico Agostino Gemelli fortgeführt werden, sagte der Sprecher. Nach Monaten der Erkältungen bereiste Papst Franziskus die ganze Welt, im Versuch die Weltregionen zu verbinden. Aber auch Kontroversen begleiteten ihn im Jahr 2024. In der Policlinico Agostino Gemelli wurde der Papst bereits früher stationär behandelt. Im vorvergangenen Jahr musste er zunächst wegen einer Lungenentzündung dorthin. Im Juni 2023 wurde er dort am offenen Bauch operiert, wovon er sich bald erholte. Auch frühere Pontifexe wie Johannes Paul II. ließen sich in der Universitätsklinik behandeln. Im zehnten Stock gibt es sogar einen eigenen Trakt für Aufenthalte des Papstes. Dort ist nun auch Franziskus untergebracht. Benannt ist die Klinik nach dem Franziskaner und Arzt Agostini Gemelli, der 1921 zu den Universitätsgründern gehörte.Zuletzt machten Franziskus die Atemwege immer wieder zu schaffen. Am vergangenen Sonntag musste er eine Messe im Freien vorzeitig abbrechen. Wegen Problemen mit den Knien und der Hüfte sitzt Franziskus bei öffentlichen Auftritten inzwischen die meiste Zeit im Rollstuhl. Das eigenständige Gehen bereitet ihm große Schwierigkeiten. Papst Franziskus hat im Vatikan den traditionellen Segen 'Urbi et Orbi' gespendet. Die Kriegsparteien in der Ukraine und im Nahen Osten forderte er zu Friedensbemühungen auf. Trotz seines hohen Alters absolvierte der 88-Jährige im vergangenen September trotzdem seine längste Auslandsreise: mehr als 30.000 Flugkilometer an zwölf Tagen nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Die Strapazen überstand er, ohne dass gesundheitliche Probleme bekannt wurden. Papst Franziskus ist seit 2013 im Amt, Nachfolger von Benedikt XVI. Nur Papst Leo XIII. wurde nach den Aufzeichnungen des Vatikans noch älter: Der Italiener starb 1903 mit 93 Jahren. Benedikt XVI., mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, wurde zwar 95 Jahre alt, war aber schon neun Jahre vor seinem Tod an Silvester 2022 zurückgetreten.





