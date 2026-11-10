Papst Leo XIV.: Callao enthüllt 14 Meter hohe Statue vor Peru-Besuch

Vor dem Peru-Besuch von Papst Leo XIV. wurde in Callao eine 14 Meter hohe Statue enthüllt. Die Stadtverwaltung nennt sie das weltweit höchste Monument für den Papst.

In der peruanischen Hafenstadt Callao ist eine 14 Meter hohe Statue zu Ehren von Papst Leo XIV. errichtet worden. Die Stadtverwaltung Callao s bezeichnet das Denkmal als das weltweit höchste Monument, das dem aktuellen Oberhaupt der katholischen Kirche gewidmet ist. Die Enthüllung erfolgte kurz vor dem Besuch des Papstes in Peru, der am Mittwoch im Andenland erwartet wird.

Die Statue zeigt den Papst mit ausgebreiteten Armen. Die Stadtverwaltung erklärte, Callao erwarte Leo XIV. mit offenen Armen und einem Herzen voller Glauben. Damit betont die Hafenstadt die enge Beziehung ihrer Bevölkerung zu dem Kirchenführer.

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Konstruktion und technische Daten der Papst-Statue

Die Skulptur besteht laut offiziellen Angaben aus einer zehn Meter hohen Metallkonstruktion. Diese ist mit Glasfaser in Marmoroptik verkleidet, sodass das Monument optisch an Stein erinnert. Die Figur steht zusätzlich auf einem vier Meter hohen Sockel.

Die Bildhauer Deyvi Wong und Rafael Gutiérrez haben die Statue gemeinsam gestaltet. Nach Angaben der Verantwortlichen ist die Konstruktion so ausgelegt, dass sie Windlasten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde standhält. Diese Angabe verdeutlicht die Stabilität des Denkmals, das im öffentlichen Raum der Hafenstadt aufgestellt wurde.

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Enthüllung durch Bürgermeister und Bischof in Callao

Die Statue wurde vom Bürgermeister César Pérez und dem Bischof Luis Alberto Barrera gemeinsam mit weiteren Würdenträgern enthüllt. Die Zeremonie fand vor der Ankunft des Papstes statt, die für den Mittwoch angekündigt ist. Die Stadtverwaltung stellte das Denkmal damit bewusst in den Kontext des bevorstehenden Staatsbesuchs.

Nach Darstellung der Stadtverwaltung soll der Bau der Statue zugleich eine Hommage an die Verbindung von Leo XIV. mit Callao sein. Robert Francis Prevost, so der Geburtsname des heutigen Papstes, war dort zeitweise als apostolischer Administrator der Diözese tätig. Die Verwaltung erklärte, die Skulptur drücke den Stolz, die Dankbarkeit und den Glauben der Einwohner von Callao gegenüber demjenigen aus, der in ihrer Diözese tiefe Spuren der Evangelisierung hinterlassen habe.

Reiseverlauf des Papstes durch Südamerika und Peru

Leo XIV. befindet sich derzeit auf einer Südamerika-Reise, die ihn bereits nach Uruguay und Argentinien führte. In Peru wird der Papst insgesamt sechs Tage lang bleiben. Der Aufenthalt beginnt am Mittwoch mit der Ankunft im Andenland.

In Callao macht der Papst eine Zwischenstation an der dortigen Luftwaffenbasis. Die Hafenstadt gehört zur Metropolregion Lima, wo Leo XIV. am Abend von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen wird. Damit verbindet der Besuch den Staatsempfang in der Hauptstadtregion mit dem Halt in der Hafenstadt.

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Die persönliche Verbindung des Papstes zu Peru

Der aus den USA stammende Papst verbrachte insgesamt gut zwei Jahrzehnte in Peru. Der Andenstaat wurde während seiner priesterlichen Tätigkeit zu einer zweiten Heimat für ihn. Diese lange Zeit im Land erklärt nach Angaben der Verantwortlichen die besondere Bedeutung der Statue für die Menschen in Callao.