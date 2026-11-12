Papst Leo XIV. Einbürgerungserlass wird zum peruanischen Kulturerbe

Das Kulturministerium in Lima stufte den Einbürgerungsantrag von Papst Leo XIV. als nationales Kulturerbe ein. Der Pontifex feiert die Rückkehr in seine alte Diözese mit Millionen Menschen.

Die peruanische Regierung hat den Einbürgerungsantrag des amtierenden Papstes Leo XIV. offiziell zum nationalen Kulturerbe erhoben. Diese historische Entscheidung wurde vom peruanischen Kulturministerium in Lima bekannt gegeben. Sie erfolgt exakt anlässlich der ersten Rückkehr des Oberhaupts der katholischen Kirche in seine ehemalige zweite Heimat.

Kulturerbe-Status für historisches Dokument

Das geschriebene Dokument aus dem Jahr 2015 war ursprünglich ein gewöhnliches Blatt Papier, das nun einen hohen symbolischen Wert besitzt. Papst Leo XIV., der gebürtige US-Amerikaner, reichte diesen Antrag damals ein, um die peruanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das Ziel war damals die Ernennung zum Bischof der Großstadt Chiclayo im Norden des Landes. Das Schreiben wurde auf dem offiziellen Briefpapier der Diözese Chiclayo verfasst und trägt sowohl die Handschrift als auch den Fingerabdruck des heutigen Papstes.

Also read Ostdeutscher Karneval: Vom „Unweisen Rat“ des Mittelalters zum ehrenamtlichen Kulturerbe

Rückkehr in die alte Heimat mit Millionenjubel

Der gebürtige Amerikaner wurde am Mittwochabend in der Hauptstadt Lima empfangen. Seiner Ankunft folgten immense Feierlichkeiten auf den Straßen, bei denen mehrere Millionen Menschen den Oberhaupt der Kirche begrüßten. Leo XIV., der früher als Padre Roberto bekannt war, hält sich im Rahmen einer zwölftägigen Reise durch Südamerika noch bis zum kommenden Montag im Land auf. Seine heutige Ankunft in Chiclayo marks die erste Rückkehr in diese Region seit seiner Wahl im Mai des vergangenen Jahres. Bei dieser Wahl wurde er zum Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken bestimmt.

Advertisement

Biografischer Hintergrund und missionarische Tätigkeit

Bevor er zum Papst gewählt wurde, verbrachte Robert Francis Prevost aus Chicago mehr als ein Jahrzehnt als Missionar in Peru. Als Augustiner-Pater war er tief in die lokale Kultur und Kirche integriert. Seine Arbeit dort war der Grundstein für seine spätere kirchliche Karriere. Die langjährige Präsenz in der Region schuf eine tiefe Bindung, die nun durch die Anerkennung seines Antrags durch den Staat gewürdigt wird. Die Entscheidung des Kulturministeriums unterstreicht die besondere Bedeutung dieser persönlichen Verbindung zwischen dem Staat und dem geistlichen Führer.

Symbolik der Einbürgerung für die Diözese

Der Einbürgerungsantrag diente primär der Erfüllung der formalen Anforderungen für das Bischofsamt in Chiclayo. Heute, als Papst, repräsentiert das Dokument eine bruchlose Verbindung zwischen seiner lokalen Herkunft und seiner globalen Führungsrolle. Die Erhebung zum nationalen Kulturerbe ist eine Anerkennung dieser historischen Kontinuität. Für die Bewohner Perus, insbesondere in Chiclayo, ist dies eine besondere Ehre und ein Zeichen der Verbundenheit. Die offizielle Würdigung durch den Staat bestätigt den hohen Stellenwert, den die peruanische Gesellschaft dieser persönlichen Geschichte beimisst.