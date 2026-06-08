Papst Leo XIV. empfängt König Felipe und Königin Letizia in Madrid

Der Papst spricht über die Missbrauchsfälle in der Kirche und betont die Notwendigkeit von Klarheit und Entschlossenheit für den Heilungsprozess.

König Felipe und Königin Letizia empfangen den Papst auf dem Cibeles-Platz in Madrid. Der Papst fordert die Gläubigen auf, Religion als Schule des Glaubens zu betrachten und nicht als Museum der Vergangenheit.

Er betont die Bedeutung von Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Der Papst spricht auch über die Missbrauchsfälle in der Kirche und betont die Notwendigkeit von Klarheit und Entschlossenheit für den Heilungsprozess. Die Missbrauchsaufarbeitung der Kirche wird von Papst Leo XIV. unterstützt. Er wird in Madrid Betroffene treffen, die Opfer sexualisierter Gewalt durch Geistliche in Spanien wurden.

Die Regierung und die katholische Kirche in Spanien haben ein Abkommen zur finanziellen Entschädigung von Opfern sexueller Übergriffe geschlossen. Betroffene können einen Antrag bei einer staatlichen Stelle einreichen. Eine Untersuchungskommission hatte die Zahl der Opfer seit dem Jahr 1940 mit mehr als 200.000 angegeben





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