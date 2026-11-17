Papst Leo XIV. unterstützt den Bau einer Schule und eines Internats in Togo. Wolfram Kons erhält den Segen für das Projekt der Stiftung RTL.

Der Heilige Papst Leo XIV. hat sein persönliches Einverständnis und seinen Segen für ein neues Bildungsprojekt in Togo gegeben. Bei einem Treffen mit Wolfram Kons in Rom unterstützte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Bau der Saint-Augustin-Schule und des Internats Sainte Monique in der Nähe von Lomé. Dieses Vorhaben ist fester Bestandteil des diesjährigen RTL-Spendenmarathons der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.

Projektentwicklung und Bildungsangebot in Togo

Papst Leo XIV. und Wolfram Kons haben die konkreten Pläne für den Schulkomplex besprochen. Der geplante Neubau soll bis zu 500 Schülerinnen und Schülern im Alter von zehn bis 18 Jahren Platz bieten. Zusätzlich wird das angeschlossene Internat Sainte Monique 200 Kindern und Jugendlichen ein geschütztes Zuhause bieten. Besonders betroffen sind Kinder aus abgelegenen Regionen oder aus schwierigen familiären Verhältnissen, die oft kaum eine Chance haben, der Armut zu entkommen.

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Zur infrastrukturellen Ausstattung des modernen Schulzentrums gehören unter anderem moderne Klassenzimmer, eine Bibliothek sowie ein Computerraum. Eine integrierte Krankenstation soll für die medizinische Versorgung der Schüler sorgen. Um auch den besonders bedürftigsten Kindern den Zugang zu ermöglichen, wird ein umfangreiches Stipendienprogramm etabliert, das die Kosten für den Schulbesuch abdeckt.

Positionen der Verantwortlichen und ökologische Lage

Wolfram Kons bezeichnete die persönliche Begegnung mit dem Papst als unvergesslichen und zutiefst bewegenden Moment. Er betonte, dass die Unterstützung durch Papst Leo XIV. für die Stiftung RTL eine große Ehre und ein konkreter Auftrag sei. Gemeinsam mit dem Augustiner-Orden werde man den Kindern in Togo eine bessere Zukunft ermöglichen. Der Papst hob bei seinem Besuch in Rom die fundamentale Bedeutung von Bildung und Kultur für ein menschenwürdiges Leben hervor.

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Dieses Engagement ist vor dem Hintergrund der demografischen und politischen Lage in Togo von großer Dringlichkeit. Das westafrikanische Land zwischen Benin und Ghana hat ein heiß-feuchtes Klima und befindet sich in einer tiefen Krise, die von wachsender Repression geprägt ist. Die Bevölkerung besteht aus geschätzten 9,3 Millionen Einwohnern, wobei 26 Prozent der römisch-katholischen Kirche angehören. Im Jahr 2023 waren 39,9 Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt, während nur 3,2 Prozent über 64 Jahre waren.

Historischer Hintergrund der Projektpatenschaft

Die Unterstützung durch den Papst hat einen besonderen biographischen Hintergrund, der die Bedeutung des Vorhabens unterstreicht. Der heutige Papst Leo XIV., mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, gehört dem Augustiner-Orden an. Von 2001 bis 2013 stand er als Generalprior an der Spitze der weltweiten Ordensgemeinschaft. Als erster Augustiner auf dem Stuhl Petri ist er den Idealen des heiligen Augustinus bis heute eng verbunden.

Es sind genau diese Augustinerpatres von Ordre de Saint Augustin en Afrique de l'Ouest Francophone (OSAWESTAF), die vor Ort mit der Stiftung RTL kooperieren. Dass ausgerechnet die Ordensbrüder des Papstes dieses Projekt in Togo errichten, macht die Patenschaft von Papst Leo XIV. für den RTL-Spendenmarathon umso bedeutungsvoller. Wolfram Kons war in der Vergangenheit mehrmals in Togo, um sich persönlich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen.

Struktur und Prüfung der Stiftung RTL

Seit 1996 engagiert sich der Fernsehsender RTL für notleidende Kinder in Deutschland und weltweit. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die Stiftung RTL und den dazugehörigen Spendensender entstehen, trägt RTL Deutschland vollständig. Damit steht die Stiftung für die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. Die Organisation wird jährlich durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft.

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Seit 2002 trägt die Stiftung das DZI-Spendensiegel, was ihre finanzielle Transparenz und ethischen Standards bestätigt. Die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. hat damit bereits hunderte Kinderhilfsprojekte weltweit gefördert. Hunderttausenden Kindern in Not wurde so nachhaltig geholfen, unabhängig davon, ob sie in Deutschland oder in fernen Ländern wie Togo leben.