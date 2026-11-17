Papst Leo XIV. unterstützt den Bau einer Schule in Togo. Wolfram Kons erhielt im Vatikan den Segen für das Projekt der Stiftung RTL, das Bildungschancen für Kinder fördert.

Der Heilige Vater Papst Leo XIV. hat das Bildungsprojekt der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." in Togo offiziell gesegnet. Wolfram Kons, der Charity-Chef von RTL, hat die Vereinbarung während eines persönlichen Treffens in Rom mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche getroffen. Die Unterstützung durch das Papsttum unterstreicht die hohe Bedeutung, die dem Vorhaben beigemessen wird. Es geht um den Bau der Saint-Augustin-Schule und des angeschlossenen Internat s Sainte Monique in der Region Adétikopé bei Lomé.

Papst Leo XIV. segnet Bildungsprojekt

Papst Leo XIV. gibt mit dieser Unterstützung einen konkreten Auftrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen in Westafrika. Er betonte bei der Begegnung, dass Bildung und Kultur fundamental für ein menschenwürdiges Leben sind. Dies gelte besonders für alle Kinder, die die Zukunft der Welt gestalten werden. Die offizielle Bestätigung durch den Vatikan dient als moralische und spirituelle Legitimation für das Spendenprojekt des diesjährigen RTL-Spendenmarathons. Der Heilige Vater zeigt damit sein Engagement für die globale Entwicklung und den Schutz vulnerabler Gruppen.

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Wolfram Kons trifft Papst Leo XIV.

Wolfram Kons beschreibt die persönliche Begegnung mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche als zutiefst bewegendes Erlebnis. Für die Stiftung repräsentiert der Segen eine große Ehre und motiviert das Team für die weitere Umsetzung. Kons arbeitet hier eng mit dem Augustiner-Orden zusammen, um die Infrastruktur vor Ort aufzubauen. Ziel ist es, den Kindern in Togo durch eine hochwertige Schulbildung eine bessere Zukunftsperspektive zu eröffnen. Diese Partnerschaft verbindet die mediale Reichweite von RTL mit der lokalen Expertise und dem Geistlichen Auftrag der Ordensgemeinschaft.

Schulbau und Internat in Togo geplant

Die Pläne sehen einen modernen Schulkomplex vor, der bis zu 500 Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren aufnehmen kann. Das angrenzende Internat Sainte Monique ist darauf ausgelegt, 200 Kindern und Jugendlichen ein geschütztes Zuhause zu bieten. Besonders Kinder aus entlegenen Regionen oder schwierigen familiären Verhältnissen sollen davon profitieren. Die Ausstattung umfasst neben modernen Klassenzimmern auch eine Bibliothek, einen Computerraum und eine Krankenstation. Ein Stipendienprogramm soll den Zugang für besonders bedürftige Kinder sicherstellen.

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Augustiner-Orden setzt auf Bildung

Die Motivation des Papstes für dieses Projekt ist auch persönlicher Natur, da er selbst dem Augustiner-Orden angehört. Mit bürgerlichem Namen trägt er den Namen Robert Francis Prevost und war von 2001 bis 2013 Generalprior der weltweiten Ordensgemeinschaft. Als erster Augustiner auf dem Stuhl Petri fühlt er sich den Idealen des heiligen Augustinus verbunden. Die Zusammenarbeit mit den Augustinerpatres von Ordre de Saint Augustin en Afrique de l'Ouest Francophone (OSAWESTAF) ergibt sich somit aus der gemeinsamen Ordenstradition und dem gemeinsamen Werteimperativ.

Stiftung RTL fördert langjährig Kinder

Seit 1996 engagiert sich RTL Deutschland kontinuierlich für notleidende Kinder in Deutschland und weltweit. Die Stiftung trägt seit 2002 das vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) verliehene Spenden-Siegel. Alle Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung werden vollständig von RTL Deutschland übernommen, sodass die gesamten Spenden die Projekte erreichen. Das Projekt in Togo zielt darauf ab, Kindern die Chance auf Bildung und damit auf eine selbstbestimmte Zukunft zu geben, die ihre Lebensumstände ihnen oft vorenthalten.