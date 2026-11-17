Papst Leo XIV. wurde bei einem Messebesuch in Peru von einem Rosenkranz im Gesicht getroffen. Er kommentierte den Vorfall mit Humor auf dem Rückflug nach Rom.

Ein unerwartetes und schmerzhaftes Erlebnis hatte Papst Leo XIV. während seiner Apostolischen Reise nach Südamerika. Bei einer Messe auf einem Militärflugfeld in der Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima wurde der 71-Jährige direkt ins Gesicht getroffen. Ein aus der Menge geworfener Rosenkranz prallte gegen sein rechtes Auge, was ihn zu einer sichtbaren Reaktion veranlasste.

Schutzloser Im Papamobil

Der Heilige Vater reiste zu dieser Veranstaltung in seinem offenen Papamobil, einem Fahrzeug, das ihn der Menge sehr nah bringt. Während der Fahrt durch die Menschenansammlung auf dem Gelände des Militärflughafens geschah der Vorfall. Etwa 1,5 Millionen Menschen nahmen nach Angaben der örtlichen Behörden an diesem Gottesdienst teil. Die Dichte der Menge und die Begeisterung der Gläubigen führten dazu, dass Gegenstände auf das Fahrzeug zugeworfen wurden. In solchen Situationen ist der Papst besonders schutzlos, da er keinen physischen Barrieren ausgesetzt ist, die den direkteren Kontakt verhindern würden.

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Lachendes Auge und Humor

Papst Leo XIV. fasste sich zunächst erschrocken und mit schmerzverzerrtem Gesicht ins rechte Auge. Die Geste zeigte deutlich den Schock über den plötzlichen Treffer. Auf dem Heimflug nach Rom kommentierte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Zwischenfall jedoch mit viel Humor. Er soll sinngemäß gesagt haben, dass ein Rosenkranz normalerweise im Herzen getragen wird und man ihn vielleicht auch mal im Auge tragen könne. Diese positive Deutung zeigt, dass der Wurf offensichtlich als Ausdruck der Begeisterung und nicht als aggressive Handlung gemeint war. Der Rosenkranz bezeichnet in der katholischen Kirche sowohl die Gebetskette aus Perlen und Kreuz als auch das Gebet selbst.

Routinen und Gewohnheiten der Öffentlichkeit

Es ist keine Seltenheit, dass dem Papst bei solchen Auftritten Gegenstände zugeworfen werden. Meistens sind es dabei Plüschtiere, die von gläubigen Familien oder Kindern mitgebracht werden. Diese Tradition des Werfens von Geschenken ist ein fester Bestandteil der Begegnungen zwischen dem Pontifex und den Menschenmassen. Dennoch birgt jedes offene Fahrzeug, insbesondere bei so großen Menschenmengen wie in Lima, Risiken. Der Vorfall in Peru erinnert daran, dass selbst scheinbar harmlose Objekte wie eine Gebetskette Schmerzen verursachen können.

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Reiseroute und Rückkehr nach Rom

Papst Leo XIV. kehrte am Dienstag nach seiner ausgedehnten Südamerika-Reise in das Vatikanstadt Rom zurück. Zuvor hatte er bereits Argentinien und Uruguay besucht, um dort an verschiedenen kirchlichen und staatlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Die letzte Fahrt mit dem Papamobil in Peru markierte den Abschluss dieser intensiven Reiseetappe. Trotz des kleinen Zwischenfalls konnte der Papst die Messe erfolgreich leiten und die vielen Gläubigen begrüßen. Die Sicherheit der Menschenansammlungen bleibt dabei eine ständige Herausforderung für die Organe des Vatikans und die lokalen Sicherheitskräfte.

Symbolik und religiöse Bedeutung

Der Rosenkranz hat eine tiefe symbolische Bedeutung für die Gläubigen. Dass er geworfen wurde, kann als Geste der Liebe und des Gebets für das Oberhaupt der Kirche interpretiert werden. Papst Leo XIV. hat diese Bedeutung offensichtlich erkannt und den Vorfall nicht negativ gewertet. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, um mit den Anwesenden zu scherzen und die Situation zu entspannen. Dies unterstreicht seine Fähigkeit, auch in unerwarteten Momenten Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Die Reaktion des Papstes trägt dazu bei, die Distanz zwischen ihm und den Menschen weiter zu verringern und eine persönlichere Verbindung herzustellen.