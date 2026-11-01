Nach sechstägiger Waffenruhe in Oleschky fordert Papst Leo XIV. weitere Friedensgespräche. Initiativen von US-Erstfrau und Vatikan stehen im Fokus der Diplomatie.

Rund um die russisch besetzte Frontstadt Oleschky herrschten sechs Tage lang Ruhe. Für tausende Zivilisten bedeutete dieser Zeitraum eine seltene und dringend benötigte Atempause vom Kriegsgeschehen. Entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung könnte Papst Leo XIV. gehabt haben. Das Oberhaupt der katholischen Kirche schaltete sich direkt in die Konflikte ein, um humanitäre Erleichterungen zu erreichen.

Diplomatie des Papstes

Am 16. Oktober führte Papst Leo XIV. Gespräche mit den höchsten Führungsebenen beider Kriegsparteien. Er telefonierte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der 74 Jahre alt ist, sowie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der 48 Jahre alt ist. Die Forderung des Papstes an Putin war klar: eine sofortige Waffenruhe. Ziel war es, Hilfslieferungen an die notleidende Zivilbevölkerung zu ermöglichen und eine sichere Evakuierung der Bewohner zu gewährleisten. Putin versprach seine Unterstützung für diese Initiative des Vatikans.

Also read Papst Leo XIV. hat per Briefwahl bei US-Midterms abgestimmt

Rolle der US-Erstfrau

Tatsächlich kam es zu einer sechstägigen Feuerpause rund um Oleschky. Vermittelt wurde dieser Schritt jedoch maßgeblich durch die US-Erstfrau Melania Trump. Offenbar mischte sich der Papst ebenfalls in die Verhandlungen ein. Die italienische Zeitung La Stampa schreibt Papst Leo XIV. eine aktive Vermittlerrolle zu. Ob der Heilige Stuhl tatsächlich direkt an der Einigung beteiligt war, ist jedoch umstritten.

Strittige Mitwirkung

Vatikan-Außenminister Erzbischof Paul Gallagher erklärte öffentlich, er glaube nicht an eine direkte Rolle des Vatikans bei der Aushandlung der Pause. Trotz dieser Distanzierung ist feststehend, dass der Papst zuvor persönlich bei beiden Konfliktparteien für genau eine solche humanitäre Feuerpause geworben hatte. Die diplomatischen Anstrengungen zeigten dennoch unmittelbare positive Effekte auf der betroffenen Erde.

Advertisement

Humanitäre Entlastung

Für die Menschen in der Region waren die sechs Tage ohne Kampfhandlungen von enormer Bedeutung. Das nahe gelegene Cherson bekam ebenfalls eine seltene Atempause von russischen Drohnen- und Artillerieangriffen. Die Entlastung für die Zivilbevölkerung war spürbar und ermöglichte dringend benötigte Versorgungsmaßnahmen. Die Lage um Oleschky blieb jedoch weiterhin ein Brennpunkt des Konflikts.

Perspektiven für den Frieden

Nun will Papst Leo XIV. über die lokale Feuerpause hinausgehen. Beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz sagte er, er hoffe, dass die Zusammenarbeit der Konfliktparteien, die diese notwendige humanitäre Geste ermöglicht hat, den Willen zum Dialog stärkt. Weiterhin hofft er, dass dies zu neuen konkreten Friedensinitiativen führt. Die Zukunft der Region bleibt ungewiss, doch die Signale aus dem Vatikan sind deutlich.

Kommende Gespräche

Tatsächlich sollen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Anfang November neue Gespräche von Friedensunterhändlern stattfinden. Diese Entwicklung folgt auf die erfolgreiche, wenn auch umstrittene, Vermittlung der sechstägigen Pause. Die internationale Gemeinschaft beobachtet diese Schritte mit Interesse, da sie ein Zeichen für mögliche weitere diplomatische Durchbrüche sein könnten.