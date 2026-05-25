Papst Leo XIV. warnt vor KI-Gefahren und kritisierte Tech-Giganten

Papst Leo XIV. zog nach einem Jahr im Amt die KI-Notbremse und warnte in seiner ersten großen Enzyklika vor den Gefahren künstlicher Intelligenz. Er kritisierte Tech-Giganten und autonome Killer-Maschinen und warnte vor den Auswirkungen von KI auf Demokratie, Freiheit und sogar das Leben selbst.

Papst Leo XIV. zieht nach einem Jahr im Amt die KI-Notbremse – und warnt in seiner ersten großen Enzyklika, die er am Montagmittag im Vatikan in Rom vorgestellt hat, vor den Gefahren künstlicher Intelligenz.

Das mehr als 100 Seiten starke Lehrschreiben mit dem Titel „Magnifica Humanitas“ liest sich wie eine Kampfansage an Tech-Giganten und autonome Killer-Maschinen. Schon der Untertitel des Werks ist eine deutliche Botschaft: „Über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz". Der erste US-Papst der Geschichte macht klar: KI kann zwar eine „wertvolle Hilfe“ sein – doch sie bedrohe zugleich Demokratie, Freiheit und sogar das Leben selbst.

Besonders alarmierend: Laut Leo könnten „kleine, sehr einflussreiche Gruppen Informationen und Konsum lenken, demokratische Prozesse konditionieren und die wirtschaftliche Dynamik beeinflussen". Vor allem bei „öffentlichen Gütern und Grundrechten“ müsse der Einsatz von künstlicher Intelligenz streng kontrolliert werden. Auch Nutzerdaten dürften nicht einfach Konzernen überlassen werden. Zwischen den Zeilen ist die Botschaft deutlich: Der Papst misstraut den mächtigen Tech-Milliardären.

Zwar müsse KI auf menschliche Werte und Moral ausgerichtet sein – doch das bringe wenig, „wenn diese Moral von einigen wenigen bestimmt wird". Besonders drastisch wird Leo XIV. beim Thema Krieg. KI-gesteuerte Waffensysteme hätten bewaffnete Konflikte wieder „durchführbarer“ gemacht. Für den Pontifex eine brandgefährliche Entwicklung.

Seine klare Warnung: „Daher ist es nicht zulässig, tödliche oder jedenfalls irreversible Entscheidungen künstlichen Systemen anzuvertrauen". Ein Novum bei der Präsentation im Vatikan: Bei dem Termin war neben hochrangigen Kardinälen und Theologen auch der Mitbegründer des KI-Konzerns Anthropic, Christopher Olah (33), anwesend. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco liegt im Streit mit der US-Regierung unter Präsident(79), weil es seine KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Überwachung der Zivilbevölkerung zur Verfügung stellen will. Trump hatte sowohl Anthropic als auch den Papst zuletzt mehrfach kritisiert





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