Papst Leo XIV. zu Besuch in Spanien: Königspaar empfängt Kirchenoberhaupt in Madrid

Der Papst beginnt seine Spanienreise mit einem festlichen Empfang in Madrid. König Felipe und Königin Letizia heißen Leo XIV. am Flughafen willkommen, wobei Letizia ein traditionsreiches weißes Kleid trägt. Der mehrtägige Besuch führt den Papst in vier spanische Städte und umfasst religiöse Feiern und diplomatische Termine.

Papst Leo XIV. ist zu Beginn seiner Spanien reise in Madrid eingetroffen und wurde vom spanischen Königspaar, Felipe und Letizia, am Flughafen Adolfo Suárez Madrid -Barajas empfangen.

Bei der Begrüßung trug Königin Letizia ein weißes Spitzenkleid, während König Felipe einen dunklen Anzug wählte. Die weiße Farbe des Kleides ist ein traditionelles Privileg, das katholischen Königinnen bei Begegnungen mit dem Papst vorbehalten ist. Dieses Kleid hatte sie bereits beim Staatsbesuch in Ägypten im September 2025 getragen. Das Königspaar begrüßte gemeinsam mit dem Papst auch Familien, die als Willkommensgruß anwesend waren.

Der Besuch des Papstes in Spanien dauert vom 6. bis 12. Juni und führt ihn in vier Städte: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria und Santa Cruz de Tenerife. In Madrid stehen am Samstag weitere Termine an, darunter eine Gebetswache am Abend. Am Sonntagvormittag ist eine Messe vor dem Madrider Rathaus geplant.

Der Besuch unterstreicht die engen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Spanien und bietet Gelegenheit zu religiösen und diplomatischen Begegnungen





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