Papua-Neuguinea-Diät: Positive Auswirkungen auf Darm und Stoffwechsel

Eine neue Studie des University College Cork zeigt, dass die Ernährung der Menschen aus Papua-Neuguinea positive Auswirkungen auf Darmgesundheit und Stoffwechsel hat. Die NiMeTM-Diät, entwickelt an der Universität, basiert auf den Essgewohnheiten aus Papua-Neuguinea und zeigte bei gesunden Probanden positive Veränderungen in Bezug auf Cholesterin, Blutzucker, Entzündungsmarker und Darmflora.

Menschen aus westlichen Ländern könnten sich hinsichtlich ihrer Ernährung an die Bewohner des Inselstaates Papua-Neuguinea anlehnen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des University College Cork. Die papua-neuguineische Ernährung senke nicht nur kardiometabolische Faktoren, sondern habe auch positive Auswirkungen auf das Darmgeschehen.

Die westliche Ernährungsweise, geprägt von geringem Anteil an Vitaminen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen, dafür aber durch hohen Verzehr von Zucker, Fett und rotem Fleisch, hat einen schlechten Ruf. Sie fördert nicht nur Übergewicht, sondern auch die Entstehung von Darm- und Stoffwechselkrankheiten. Darüber hinaus bringt die westliche Ernährungsweise die Darmflora aus dem Gleichgewicht, erhöht die Anzahl der entzündungsfördernden Bakterien im Darm und führt zu Darm- und Stoffwechselkrankheiten.Um die Auswirkungen der westlichen Ernährungsweise auf das Mikrobiom von Menschen aus westlichen Ländern zu untersuchen, entwickelten Wissenschaftler um Professor Jens Walter, der an dem University College Cork für Ökologie, Nahrung und Mikrobiom forscht, im Vorfeld der Studie eine spezielle Diät – die sogenannte nicht-industrialisierte Diät (NiMeTM-Diät). Diese orientiert sich an den Essgewohnheiten der Menschen aus Papua-Neuguinea sowie wenig industrialisierten Ländern allgemein. Die NiMeTM-Diät ist vorrangig pflanzenbasiert und frei von Weizen und Molkereiprodukten. Außerdem hat die Diät einen niedrigen Gehalt an prozessierten Lebensmitteln und gesättigten Fettsäuren. In der Studie selbst testeten Walter und sein Team die NiMeTM-Diät an 15 gesunden kanadischen Probanden, die im Schnitt 28,2 Jahre alt waren. Vier Wochen lang hielten sie die Diät ein und aßen ihnen vorgesetzte Gerichte, wie zum Beispiel einen Gemüseeintopf mit Möhren, Sellerie, Zwiebeln, grünen Erbsen, Spinat, Knoblauch, Cannellini-Bohnen, Quinoa, Olivenöl, Gemüsebouillon, schwarzem Pfeffer, Salz und Oregano sowie einen Nachtisch aus Dosenbirnen. Für den Vergleich ernährten sich weitere 15 Studienteilnehmer im selben Zeitraum wie gewohnt. Danach tauschten die Probanden für vier weitere Wochen die Gruppe. Nach der Untersuchung beobachteten die Wissenschaftler folgende Ergebnisse: Obwohl die Probanden dieselbe Kalorienmenge zu sich genommen hatten, hatten sie innerhalb der vier Wochen Diät leicht abgenommen (minus 1,4 Prozent). Außerdem hatten sich Stoffwechselparameter verbessert. So sank das Gesamtcholesterin um 14 Prozent, das LDL-Cholesterin um knapp 17 Prozent und der Blutzucker um sechs Prozent. Auch das C-reaktive Protein, ein Eiweiß, das in der Leber als Reaktion auf Entzündungen oder Tumoren gebildet wird, und das Calprotectin, ein Marker für Entzündungsaktivität, gingen deutlich um 14 Prozent sowie 21 Prozent zurück. Insgesamt hatte die Diät also die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen günstig beeinflusst.Nach Ansicht von Studienleiter Walter waren diese Veränderungen auf die positive Entwicklung des Darmmikrobioms zurückzuführen. Demnach steigerte die Diät die Fermentationskapazität sowie die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren, die wichtige Funktionen im Zellstoffwechsel erfüllen. Der pH-Wert sank, wodurch zum Beispiel Krankheitserreger gehemmt werden, ebenso die Häufigkeit von entzündungsfördernden Mikroben. Auch das Potenzial für den Schleimhautabbau verringerte sich. Der Versuch, ein in Papua-Neuguinea häufiges Mikrobiom-Bakterium in den Studienteilnehmer anzusiedeln, schlug jedoch fehl. Nach einer Woche war es nicht mehr in den Stuhlproben nachweisbar, zudem verschlechterte sich die Vielfalt des Darmmikrobioms. Walter vermutete die Anpassung an die neue Ernährung als Grund. Trotzdem zeigte sich der Forscher begeistert von den Auswirkungen der von seinem Team entwickelten Diät. Walter sagt in einem Beitrag für das Nachrichtenportal: 'Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass diätetische Maßnahmen, die auf die Wiederherstellung des Darmmikrobioms abzielen, die Gesundheit verbessern und das Krankheitsrisiko reduzieren können.'





