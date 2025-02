Paracetamol kann langfristig die Denkleistung beeinträchtigen

Eine neue Studie von internationalen Wissenschaftlern zeigt, dass Paracetamol langfristig die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen kann. Im Vergleich zu anderen Schmerzmitteln wie Ibuprofen hat Paracetamol einen negativen Einfluss auf die Denkleistung, Reaktionszeit und das Gedächtnis.

Paracetamol ist eines der am häufigsten verwendeten Schmerzmittel in Deutschland. Internationale Forscher untersuchten nun, welche Auswirkungen es auf das Gehirn haben kann, auch im Vergleich zu anderen Schmerzmitteln wie Ibuprofen . Dabei stellten sie fest: Paracetamol kann langfristig der Denkleistung schaden. Das Mittel gilt als sicher – und dennoch kann es, wie alle Medikamente, in seltenen Fällen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen haben.

Eine solche haben internationale Wissenschaftler nun aufgedeckt. Sie untersuchten zahlreiche Medikamente hinsichtlich ihres 'kognitiven Fußabdrucks'. Das heißt, sie betrachteten, wie sich deren Einnahme auf die Denkleistung, Reaktionszeit und das Gedächtnis auswirkte. Dazu passen auch frühere Untersuchungen zu Nebenwirkungen des Mittels. Die Forscher wollen diese Untersuchungen weiter vorantreiben. Denn sie sagen: 'Die kognitiven Auswirkungen häufig verwendeter Medikamente können auf Bevölkerungsebene erheblich sein und die negativen Auswirkungen sind mit denen anderer veränderbarer Faktoren wie Umweltverschmutzung vergleichbar.' In dieser Hinsicht schneidet Ibuprofen also besser ab als Paracetamol. Doch es gibt noch weitere Faktoren, die für oder gegen die Einnahme eines bestimmten Medikamentes sprechen. Klären Sie das im besten Fall in Ihrer Apotheke oder bei einem Arzt ab. Halten Sie sich außerdem an die empfohlenen Maximalmengen: Paracetamol wird in Abhängigkeit von Körpergewicht (KG) und Alter dosiert, in der Regel mit 10 bis 15 mg/kg KG als Einzeldosis, bis maximal 1200 mg. Die maximale empfohlene Tagesdosis für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren liegt zwischen 1200 und 2400 mg pro Tag. Die maximale Einzeldosis für Erwachsene sollte höchstens 1000 mg betragen. Zum Beispiel wird in dem Fachportal „MSD Manual“ empfohlen, bei Fieber, Kopfschmerzen oder anderen leichten Beschwerden 500 bis 1000 mg Paracetamol einzunehmen. Besonders gefährdet für die Nebenwirkungen sind Menschen, die bereits unter Vorerkrankungen, etwa an den Nieren, leiden. Auch eine Sepsis oder der Mangel an Glutathion (etwa ausgelöst durch Alkoholmissbrauch) erhöhten den Experten nach das Risiko. Wenn wir Schmerzen haben, werden in unserem Körper Botenstoffe freigesetzt. Diese heften an Nervenzellen an und leiten den Schmerzimpuls weiter ans Gehirn. Nehmen wir jedoch eine Schmerztablette ein, blockiert diese die Andockstelle für den Schmerzbotenstoff. Die Folge: Der Schmerz bleibt aus. Die Art des Schmerzes ist hierbei übrigens egal. Die Tablette kann nicht unterscheiden, ob sie gegen Zahnschmerzen, Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen nach einem Kater wirken soll





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PARACETAMOL SCHMERZMITTEL KOGNITIV GEFAHR NIEREN IBUPROFEN NEUROLOGIE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Paracetamol: Gedächtnisleistung schrumpft durch SchmerzmittelStudie zeigt: Paracetamol senkt die kognitive Leistung, Ibuprofen hingegen fördert das Gedächtnis.

Weiterlesen »

Fatalismus und Zahngesundheit: Eine Studie zeigt den Einfluss des Lebensgefühls auf die ZähneEine neue Studie zeigt einen überraschenden Zusammenhang zwischen Fatalismus und Zahngesundheit. Menschen, die ihr Leben dem Schicksal überlassen, verlieren laut der Studie ihre Zähne schneller als diejenigen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen.

Weiterlesen »

Schokoladenkonsum und Typ-2-Diabetes: Eine Ernährungswissenschaftliche Studie unter der LupeEine neue Studie, die in einem angesehenen wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht wurde, untersucht den Zusammenhang zwischen Schokoladenkonsum und Typ-2-Diabetes. Die Studie, die auf Beobachtungsdaten basiert, zeigt einen möglichen Zusammenhang zwischen dunklem Schokoladenkonsum und einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes. Allerdings werden die Ergebnisse von vielen Wissenschaftlern kritisiert, da Beobachtungsstudien keine kausalen Zusammenhänge belegen können. Die Kritikpunkte reichen von unzureichender Methodik bis hin zur Überinterpretation der Ergebnisse. Die Diskussion zeigt, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Studien kritisch zu hinterfragen und die Grenzen der Forschung zu erkennen.

Weiterlesen »

Randomisierte Crossover-Studie : Spielt der Umgebungslärm beim Blutdruckmessen überhaupt eine Rolle?Jeder Arzt kennt wohl den „Weißkitteleffekt“, der die Werte beim Blutdruckmessen in der Arztpraxis in die Höhe treibt. Ob auch ein lautes Umfeld die Messergebnisse beeinflusst, wurde im Feldversuch erprobt.

Weiterlesen »

Studie Solarversorgung der Wärmepumpe: Wie sinnvoll eine Batterie wirklich istDas Fraunhofer-Institut hat 2023 an einem Bestandshaus untersucht, wie lokaler Solarstrom, Wärmepumpenheizung und Stromspeicher zusammenarbeiten.

Weiterlesen »

Studie: Bundesweit fehlen eine halbe Million WohnungenBerlin - Seit Jahren kommen Bund, Länder und Kommunen beim Wohnungsbau kaum voran. Vor allem in Ballungszentren fehlt bezahlbarer Wohnraum. Mehrere Verbände vermissen konkrete Ziele in den Parteiprogrammen.

Weiterlesen »