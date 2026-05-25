Paragliderin spricht nach dramatischem Crash mit Cessna zu Wort: "Oida, leck mich am Arsch"

Eine 44-jährige Paragliderin hat sich nach einem dramatischen Crash mit einer Cessna selbst zu Wort gemeldet. Sie hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie ein Kleinflugzeug ihren Gleitschirm zerfetzt und sie in Sekunden in die Tiefe stürzt. Sie äußert sich zu Spekulationen, Schuldzuweisungen und hitzigen Diskussionen im Netz.

Erst der Zusammenstoß in der Luft, dann der freie Fall: Jetzt meldet sich die 44-jährige Paragliderin nach dem Horror- Crash mit einer Cessna selbst zu Wort – und hat eine klare Botschaft.

Ihr Video, das zeigt, wie ein Kleinflugzeug ihren Gleitschirm zerfetzt und sie in Sekunden in die Tiefe stürzt, geht um die Welt. Jetzt reagiert sie auf Spekulationen, Schuldzuweisungen – und hitzige Diskussionen im Netz.

"Umsich in meinen Worten zu sagen: Oida, leck mich am Arsch", schreibt sie zu ihrem Update. Sie habe damit gerechnet, dassDie Cessna zerfetzt den Stoff des GleitschirmsLuftfahrzeuge sind ausweichpflichtig In mehreren Punkten stellt sie klar: Sie sei "nirgends gewesen, wo sie nicht sein durfte". Sie habe kein Alarmsystem genutzt. Sie sei in Thermik-Kreisen gewesen.

Und: "Nein, als Paragleiter kannst du einem Kleinflugzeug nicht ausweichen.

". Motorisierte Auch zum Piloten der Cessna äußert sie sich: Er sei ebenfalls sicher gelandet.

"Ja, ich weiß, wer das war. ". Der Fall werde "ganz offiziell, ohne Drama seinen ordentlichen Rechtsweg gehen". Gleichzeitig geht sie die "Lästerer" im Netz an.

Hoffentlich müsse niemand einmal erleben, in einenGelandet: Der Schock ist der 44-Jährigen ins Gesicht geschriebenDie 44-Jährige betont, dass es sich um ein gemeinsames Fluggebiet handelt, in dem Paragleiter, Segelflieger und Motorflieger unterwegs sind.

"Es gibt Regeln und Unfälle passieren trotzdem", schreibt sie. Vielleicht sorge der Vorfall dafür, dass alle wieder etwas aufmerksamer fliegen. Ob ein Warnsystem den Crash verhindert hätte?

"Ich weiß es nicht", sagt sie. Ganz ausschließen könne man nichts – hundertprozentlich zuverlässig sei es aber auch nicht. An Motor- und Segelflieger richtet sie einen klaren Appell: mehr visuelle Kontrolle, mehr Umsicht. In einem Gebiet, in dem man gemeinsam mit "uns Schnecken am Himmel" unterwegs sei, müsse man hinter jeder Kuppe mit einem Gleitschirm rechnen





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