Paragliderin ueber groen Bergen schwebt, Cessna rammt Gleitschirm, unverletzt landet

Eine 44-j?hrige Paragliderin ueber groen Bergen schwebt, genießt die Aussicht. Doch plötzlich kommt eine wei?e Cessna angerauscht. Das Motorenbrummen wird lauter, dann rammt der Pilot den Gleitschirm. Die Oesterreicherin hangt mit ihren Seilen bloss noch an Stofffetzen, stuert unkontrolliert Richtung Erde im freien Fall. Doch statt in Panik zu verfallen, greift die erfahrene Pilotin geistesgegenwaertig in den Fuersack ihres Gleitschirms und zieht einen Rettungsschirm. Der opent sich sofort, bremst den Fall. Erst dann ruft sie: "Alter! Leck mich am Arsch!" Es ist dann im Video zu sehen, wie sie es schafft, sicher zu landen. Sie kann kaum glauben, dass "außer ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist", schreibt die Oberoesterreicherin in ihrem Post.Am Steuer der Cessna sa?t laut Polizei ein 28-J?ehriger aus Tirol, der sich auf einem Rundflug befunden haben soll. Er habe angegeben, dem Gleitschirm nicht mehr ausweichen zu knnen. Nach dem Vorfall landete er in Zell am See.

Ruhig schwebt die Paragliderin (44) ueber die groen Bergen, genießt die Aussicht. Alles scheint friedlich. Doch ueberhaupt kommt eine wei?e Cessna angerauscht. Das Motorenbrummen wird lauter, dann rammt der Pilot den Gleitschirm .

Die Oesterreicherin hangt mit ihren Seilen bloss noch an Stofffetzen, stuert ueberhaupt unkontrolliert Richtung Erde im freien Fall! Doch statt in Panik zu verfallen, greift die erfahrene Pilotin geistesgegenwaertig in den Fuersack ihres Gleitschirms und zieht einen Rettungsschirm. Der opent sich sofort, bremst den Fall. Erst dann ruft sie: "Alter!

Leck mich am Arsch!

" Es ist dann im Video zu sehen, wie sie es schafft, sicher zu landen. Sie kann kaum glauben, dass "außer ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist", schreibt die Oberoesterreicherin in ihrem Post. Am Steuer der Cessna sa?t laut Polizei ein 28-J?ehriger aus Tirol, der sich auf einem Rundflug befunden haben soll. Er habe angegeben, dem Gleitschirm nicht mehr ausweichen zu knnen. Nach dem Vorfall landete er in Zell am See





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