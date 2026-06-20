Eine datenbasierte Berechnung von football.meets.data zeigt, dass Paraguay die höchste Chance hat, im Achtelfinale auf das deutsche Team zu treffen, basierend auf aktuellen Gruppenergebnissen und statistischen Modellen.

Das Online‑Portal football.meets.data hat eine detaillierte Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt, welches Team im Rahmen der kommenden Europameisterschaft das deutsche Nationalteam im möglichen Sechzehntelfinale am wahrscheinlichsten herausfordern könnte.

Die Berechnung beruht auf den aktuellen Gruppenergebnissen, den verbleibenden Spielpaarungen und statistischen Modellen, die sowohl die Tore pro Spiel als auch die defensiven Leistungen der Kandidaten berücksichtigen. Das Ergebnis dieser Analyse ist eindeutig: Paraguay hat die höchste Wahrscheinlichkeit, im Achtelfinale auf die deutsche Mannschaft zu treffen, sofern Deutschland die Vorrunde übersteht und sich für die K.o. -Phase qualifiziert.

Der Sieg der deutschen Nationalelf mit 1:0 gegen die Türkei hat die Mannschaft derzeit auf den dritten Platz in Gruppe D katapultiert, hinter den Vereinigten Staaten und Australien. Das dritte Gruppenspiel, das am 20. Juni gegen Australien geführt wird, entscheidet darüber, ob Deutschland als Zweiter oder Dritter aus der Gruppe hervorgeht. Ein zweiter Platz würde einen günstigeren Spielplan in den K.o.

-Runden ermöglichen, während ein dritter Platz das Risiko erhöht, gegen einen stärker bewerteten Gegner anzutreten. Unabhängig davon, welchen Rang die Mannschaft am Ende der Vorrunde einnimmt, stehen im weiteren Turnierverlauf noch die Begegnungen mit der Elfenbeinküste am 20. Juni sowie ein mögliches Aufeinandertreffen mit Paraguay voraus, sollte das Team das Achtelfinale erreichen. Sollte Deutschland im Achtelfinale tatsächlich gegen Paraguay antreten und dort als Sieger hervorgehen, ergeben sich zahlreiche Szenarien für die folgenden K.o.

-Runden. Das mögliche Viertelfinal-Gegnerfeld würde sich aus den ebenfalls erfolgreichen Teams der anderen Achtelfinalpaarungen zusammensetzen, wobei die üblichen Turnierregeln zur Vermeidung von Ländern aus derselben Nation oder Gruppe gelten. In diesem Kontext hat football.meets.data bereits prognostische Diagramme erstellt, die verschiedene Pfade bis ins Halbfinale aufzeigen, abhängig davon, ob Deutschland im Achtelfinale einen knappen Sieg oder ein komfortables Ergebnis erzielt.

Diese Vorhersagen berücksichtigen nicht nur die reine Spielstärke, sondern auch Faktoren wie Spielfreude, Verletzungsrisiken und taktische Anpassungen, die von Trainerstab und Spielern im Verlauf des Turniers vorgenommen werden könnten. Insgesamt verdeutlicht die Analyse, wie komplex und dynamisch die Vorhersagen im internationalen Fußball sein können, und unterstreicht gleichzeitig die spannende Ungewissheit, die jedes Turnier mit sich bringt





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