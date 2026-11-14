Paraguay Bankencrash: Ueno zusammengebrochen und Regierung im Chaos

Der Zusammenbruch der Digitalbank Ueno hat die Finanzstabilität in Paraguay erschüttert. Millionen Kunden verloren Zugang zu ihrem Geld, während die Regierung unter Präsident Santiago Peña unter Druck geriet.

Der Dienstagmorgen des 3. November 2025 markierte für Millionen von Menschen in Paraguay den abrupten Ende ihrer finanziellen Sicherheit. Marlyn López Rojas, eine 43-jährige Angestellte der staatlichen Universidad Nacional de Asunción, saß in ihrem Auto im Ort Piribebuy, als sie erkannte, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihr Vermögen hatte. Ihre Banking-App zeigte nur eine Fehlermeldung, obwohl ihre Gehaltsüberweisung von 3,1 Millionen Guaraní, umgerechnet etwa 450 Euro, erst wenige Tage zuvor eingegangen war. Hinzu kamen rund 720 Euro auf ihrem Sparkonto und 2280 Euro in einem Investmentfonds. Plötzlich war all ihr Erspartes, das sie über Jahre hinweg auf der Digitalbank Ueno gesammelt hatte, für sie nicht mehr erreichbar.

Mechanismus des Bankenzusammenbruchs

Am Morgen des genannten Datums hörten Kreditkarten, die mit dem System von Ueno verknüpft waren, ohne jede Vorwarnung auf zu funktionieren. Dies führte dazu, dass Bankautomaten überlastet waren und sich lange Schlangen von verzweifelten Bürgern bildeten, die versuchten, doch noch Bargeld abzuheben. Die Digitalbank, die seit 2023 operierte, hatte den Markt in Paraguay innerhalb von drei Jahren fast vollständig übernommen. Mit knapp drei Millionen Kunden, was etwa der Hälfte der Bevölkerung oder zwei von drei Paraguayern entspricht, verwaltete Ueno Hunderte Millionen Dollar. Die Beliebtheit der Bank basierte auf der einfachen Nutzung über das Mobiltelefon, was vielen Menschen erstmals den Zugang zu Konten und Krediten ermöglichte. Seitdem haben viele kleine Geschäfte und Straßenverkäufer Kartenzahlungen eingeführt, was dazu führte, dass die meisten Bürger heutzutage kaum noch Bargeld zu Hause besitzen.

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Politische Verantwortung und Kritik

Die Schuldfrage bei diesem finanziellen Desaster ist eng mit den politischen Eliten Paraguays verknüpft. Die Ueno Bank gehörte zum mächtigen Konzern Grupo Vázquez. Präsident Santiago Peña trat sein Amt 2023 an und war noch bis März 2025 Aktionär dieses Unternehmens. Unter seiner Präsidentschaft wurde Carlos Carvallo zum Leiter der Zentralbank ernannt. Carvallo war zuvor Vorsitzender der Ueno und kontrollierte als Aufsichtsratschef die Geschäfte der Privatbanken. Er ist mittlerweile von seinem Posten zurückgetreten. Ein weiterer Kritikpunkt ist das Instituto de Previsión Social, das Mittel des paraguayischen Renten- und Sozialversicherungssystems unter Peñas Amtszeit Kunde bei Ueno machte. Diese Mittel sind nicht vom Einlagensicherungsfonds gedeckt, was die Situation für Rentner noch prekärer macht.

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Solidarität und Auswirkungen auf Kunden

Während die Bankenfilialen seit dem 3. November geschlossen sind und von der Polizei umstellt wurden, um Plünderungen zu verhindern, leben Kunden wie Marlyn López Rojas bisher nur von der Solidarität ihres Umfeldes. Nach einer telefonischen Rücksprache mit einer Freundin erhielt sie ungefragt eine Überweisung von etwa 70 Euro. Auch ihr Chef an der Universität drückte ihr sein gesamtes Bargeld in die Hand, damit sie etwas essen konnte und nach der Arbeit noch nach Hause kam, da ihr Autotank fast leer war. López Rojas fühlt sich von der Regierung und der Zentralbank betrogen, die ihr zuvor versichert hatten, dass mit Ueno alles in Ordnung sei. Sie habe den Anweisungen vertraut und nun nicht einmal mehr die Mittel, um die Hypotheken auf ihr Grundstück und ihr Auto zu bezahlen.

Erstauszahlungen und politische Instabilität

Trotz der Verzweiflung bieten die Regeln des Einlagensicherungsfonds zumindest theoretische Hoffnung. Laut Angaben der Zentralbank sollen 97 Prozent der Kunden davon profitieren, wobei Ersparnisse von umgerechnet bis zu 38.000 Dollar abgedeckt sind. Am Mittwoch lief eine erste Frist für die Auszahlungen ab. López Rojas erhielt inzwischen eine Bestätigung der Zentralbank, auf welches Konto das Geld überwiesen werden soll, wie sie am Donnerstag auf Social Media mitteilte. Der genaue Zeitpunkt der Gutschrift bleibt jedoch ungewiss. Parallel dazu ist das politische System durch den Rücktritt von Präsident Santiago Peña schwer erschüttert. Das Parlament verweigerte seinen Rücktritt zunächst, setzte ihn einen Tag später jedoch ab, wodurch Peña seine politische Immunität verliert. Die Folgen für die Rentenauszahlungen bleiben unklar.