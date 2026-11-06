Paraguay: Santiago Peña abgesetzt und unter Hausarrest gestellt

Santiago Peña wurde als Präsident Paraguays abgesetzt. Ihm drohen Haftbefehle im Zuge des Ueno-Bank-Skandals, während Pedro Alliana das Amt übernimmt.

Santiago Peña ist als Präsident Paraguays abgesetzt worden. Das paraguayische Parlament hat den ehemaligen Staatschef am Abend aus dem Amt entfernt. Zuvor hatte der Senat einstimmig für die Amtsenthebung gestimmt, nachdem die Abgeordnetenkammer bereits denselben Beschluss gefasst hatte. Wenig später erließ die Generalstaatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Peña.

Amtsenthebung und neuer Staatschef vereidigt

Neuer Staatschef des Landes ist der bisherige Vizepräsident Pedro Alliana. Er wurde kurz nach der Absetzung Peñas im Kongress im Amt vereidigt. Alliana wird die Geschicke Paraguays bis August 2028 lenken. Das Land befindet sich aktuell in einer schweren Finanz- und Staatskrise, die durch den Bankenskandal um die Ueno Bank ausgelöst wurde.

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Strafverfahren gegen Ex-Präsident und Zentralbankchef

Gleichzeitig mit der Vereidigung Allianas leitete die Justiz Schritte gegen den abgesetzten Präsidenten ein. Gemäß der Anordnung der Staatsanwaltschaft muss Santiago Peña bis zu seiner Vorführung vor die Fachabteilung für Wirtschaftskriminalität und Korruptionsbekämpfung unter Hausarrest bleiben. Lokale Medien meldeten, dass die Vernehmung für einen Samstag geplant ist. Bildmaterial zeigte bereits Einsatzkräfte der Polizei vor dem Wohnhaus Peñas.

Einen Haftbefehl erließ die Staatsanwaltschaft auch gegen den Zentralbankchef Carlos Carvallo. Dieser musste seinen Posten räumen, nachdem ihm wegen seiner früheren Tätigkeit bei der Ueno Bank ein Interessenkonflikt vorgeworfen worden war. Die Festnahmen von Führungskräften der Bank wurden von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Gegen Peña wird eine Verwicklung in den aktuellen Bankenskandal ermittelt.

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Politische Hintergründe und Widerstand gegen Verfahren

Die Senatoren waren während der Sitzung zur Amtsenthebung einig, dass Peña sich der Pflichtverletzung im Amt schuldig gemacht habe. Dieser war nicht zur Anhörung im Senat erschienen und ließ sich durch seine Anwälte vertreten. Zuvor hatte Peña vergeblich um einen Aufschub des Termins um 72 Stunden gebeten. Seine Rechtsvertreter argumentierten, das Amtsenthebungsverfahren laufe ins Leere, da Peña zuvor seinen Rücktritt erklärt hatte.

Peña hatte diesen Schritt versucht, um dem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Senat und Abgeordnetenkammer nahmen sein Gesuch jedoch nicht an. Wäre der Kongress Peñas Ansinnen gefolgt, wäre er als ehemaliger Präsident Senator auf Lebenszeit geworden. Dies hätte ihm parlamentarische Immunität gesichert. Peña unterhielt bis März 2025 Geschäftsbeziehungen zur Grupo Vázquez, zu der die Ueno Bank gehörte.

Folgen der Finanzkrise und Kabinettsumbildung

Paraguay wird derzeit von einer Finanzkrise mit politischen Folgen erschüttert. Millionen Menschen fürchten um ihre Ersparnisse, seit die im Mittelpunkt des Skandals stehende Ueno Bank faktisch insolvent ist. Die Zentralbank leitete ein Abwicklungsverfahren gegen das Geldinstitut ein, nachdem dessen Eigenkapitalquote unter die Hälfte des vorgeschriebenen Mindestwertes gefallen war. Kunden konnten zeitweise nicht mehr auf ihre Konten zugreifen.

Digitalbank Ueno war in den vergangenen Jahren zu einer der größten Banken Paraguays gewachsen. Peña hatte Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte stets zurückgewiesen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelte nun gegen Peña hinsichtlich der Aufsicht über die Bank, deren Abwicklung und der Bereitstellung öffentlicher Mittel. Erklärten auch Innenminister Enrique Riera, Kabinettschef Javier Giménez und Roberto Moreno, der Rechtsberater des Präsidentenamtes, ihren Rücktritt. Pedro Alliana gilt als wirtschaftsliberal und konservativ.