Paraguay-Sport-Reporterin Larissa Riquelme emotional über WM-Spiel gegen Türkei

Die paraguayische Sport-Reporterin Larissa Riquelme (41) zeigte emotionalen Zustand während eines Live-Schaltes aus dem WM-Spiel zwischen Paraguay und der Türkei. Sie sprach von ihren Gefühlen und dem Bedürfnis, zu weinen. Auch verriet sie, dass sie und ihr TV-Team für einen Erfolg ihrer "Albirroja" auf dem Spielfeld gebetet haben.

Es handelt sich um die paraguayische Medienpersönlichkeit Larissa Riquelme (41), die während der WM 2010 in Südafrika weltweit bekannt wurde. Bei einem Public Viewing in Paraguays Hauptstadt Asunción entstanden damals Fotos von Riquelme mit einem tiefen Dekolleté, in das sie ihr Mobiltelefon gesteckt hatte.

Handy-Larissa wurde zu einer Berühmtheit, das Telefon im Ausschnitt ihr Markenzeichen. in den USA, Kanada und Mexiko. Während einer Live-Schalte aus dem Stadion in Santa Clara (Kalifornien) im Vorfeld der Begegnung zwischen Paraguay und der Türkei (1:0) wurde Riquelme von ihren Gefühlen übermannt und brach vor lauter Ergriffenheit in Tränen aus. Ich möchte allen davon erzählen und auch die Gefühle vermitteln, die man gerade erlebt. Von Kopf bis Fuß habe ich das Bedürfnis zu weinen.

Man könne die Stimmung rund um das Spiel kaum in Worte fassen, meinte Riquelme, die auch verriet, dass sie gemeinsam mit ihrem TV-Team für einen Erfolg ihrer "Albirroja" auf dem Spielfeld gebetet habe. Mit Erfolg: Obwohl Paraguay gegen die Türkei lange zu zehnt spielte, gewannen die Südamerikaner mit 1:0. Matías Galarza erzielte bereits in der 2. Minute das entscheidende Tor.

Schiedsrichter Ivan Barton schickte Miguel Almirón in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz, weil er sich im Disput mit Gegenspieler Mert Müldür die Hand vor den Mund gehalten hatte. Damit wendete der Unparteiische aus El Salvador erstmals eine bei dieser WM neue Regel an. Paraguay hat nun drei Punkte und kann die K.o. -Runde in der Partie gegen Australien aus eigener Kraft erreichen, was auch Riquelmes Anwesenheit beim Turnier verlängern würde.

Die Türkei hingegen ist durch die zweite Niederlage (zuvor 0:2 gegen Australien) bereits ausgeschieden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sport-Reporterin Larissa Riquelme Paraguay Türkei WM-Spiel Emotionale Zustände Feeling Gebet Erfolg K.O.-Runde Aus Eigener Kraft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Türkei gegen Paraguay live im TV und Stream: Wann und wo läuft das WM-Spiel?Die Türkei und Paraguay treffen bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Hier erfahren Sie, wann die Partie ausgetragen wird und wo sie zu sehen ist.

Read more »

Türkei gegen Paraguay: WM-Duell ohne Free-TV, aber mit Spannung purDie Türkei trifft in der WM-Vorrunde auf Paraguay - ein brisantes Duell, das nur bei MagentaTV zu sehen ist. Hier alle Infos.

Read more »

WM-Reporterin Laura Wontorra: „Statt weicher Knie und zittriger Hände spüre ich Kribbeln”Laura Wontorra berichtet als Sportmoderatorin schon seit Jahren vom Spielfeldrand – auch zurzeit bei der Fußball-WM 2026. Bei „Sports Illustrated” erklärt sie, wie es sich wirklich anfühlt, wenn Millionen zuschauen.

Read more »

WM-Reporterin Laura Wontorra verrät: „Statt weicher Knie und zittriger Hände spüre ich Kribbeln”Laura Wontorra berichtet als Sportmoderatorin schon seit Jahren vom Spielfeldrand – auch zurzeit bei der Fußball-WM 2026. Bei „Sports Illustrated” erklärt sie, wie es sich wirklich anfühlt, wenn Millionen zuschauen.

Read more »