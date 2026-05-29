Paraguayer kritisiert Situation nach Niederlage gegen Moïse Kouamé

Die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho hat nach einem spektakulären Match gegen den französischen Shootingstar Moïse Kouamé erhebliche Kritik an der Situation geübt.

Die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho hat nach einem spektakulären Match gegen den französischen Shootingstar Moïse Kouamé erhebliche Kritik an der Situation geübt. Das fünfstündige Spiel im Suzanne-Lenglen-Stadion endete mit einer Niederlage für den Paraguay er 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10).

Die französischen Zuschauer waren lautstark und emotional unterstützt den Lokalmatador Kouamé. Der 22-Jährige hatte während des Spiels mehrmals unnötig Zeit verschwendet, indem er am Boden lag oder das Spiel verzögerte. Die Zuschauer reagierten mit Schreien, ohne dass etwas passiert, was für den Schiedsrichter eine schwierige Situation darstellte. Kouamé bedankte sich nach dem Marathonmatch bei dem Publikum: Es ist euer Sieg.

Ohne euch hätte ich dieses Match nie gewonnen. Ihr seid körperlich viel fitter als ich. Wie ihr gesungen, mich angefeuert habt. In der dritten Runde wartet am Samstag der Chilene Alejandro Tabilo auf den jungen Franzosen





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