Paraguays Finanzkrise: Larissa Riquelme verliert ihre Ersparnisse

Die WM-Ikone Larissa Riquelme klagt über eingefrorene Konten bei der Ueno Bank. Nach der Festnahme von Präsident Santiago Peña ist die Zukunft ihrer Ersparnisse ungewiss.

Die paraguayische Journalistin und frühere WM-Ikone Larissa Riquelme befindet sich in einer schweren wirtschaftlichen Notlage. Ihre gesamten privaten Ersparnisse sind seit Tagen bei der Ueno Bank im Land eingefroren, wodurch ihr der unmittelbare Zugriff auf ihr Vermögen verwehrt bleibt. Die 41-jährige ehemalige Influencerin macht den aktuellen Zustand der Bankenkrise und die damit verbundenen politischen Wirren in Paraguay direkt für ihren finanziellen Niedergang verantwortlich. Sie warnt davor, dass neun Jahre harter Arbeit und finanzielle Investition nun komplett gefährdet sein könnten.

Bankenfrost und politische Verhaftung

Der Auslöser für die aktuelle Panik unter den Bankkundinnen und Kunden liegt in der politischen Schockwelle des vergangenen Freitags. Der damalige paraguayische Präsident Santiago Peña wurde seines Amtes enthoben und unmittelbar darauf festgenommen. Ihm werden schwerwiegende Vorwürfe gemacht, die ihn direkt mit der tiefen Bankenkrise des Landes in Verbindung bringen. Diese politische Instabilität hat dazu geführt, dass die Ueno Bank ihre Transaktionen eingefroren hat, was Larissa Riquelme und tausenden anderen Einlagenbesitzern die Liquidität entzogen hat. Die Unsicherheit darüber, ob sie jemals wieder vollen Zugang zu ihrem Geld erlangen wird, belastet die betroffene Medienpersönlichkeit zutiefst.

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Emotionale Belastung und persönliche Betroffenheit

In einem emotionalen Interview mit dem argentinischen Fernsehsender A24 schildert Larissa Riquelme ihre Verzweiflung in den eigenen vier Wänden, genauer gesagt hinter dem Steuer ihres Autos. Ihre Tränen flossen unweigerlich, als sie an den Moment dachte, an dem die Banking-App an einem Dienstag plötzlich nicht mehr funktionierte und ihr Kontostand nicht mehr einsehbar war. Für die 41-Jährige bedeutet dies nicht nur den Verlust von Kapital, sondern auch den Verlust von Sicherheit. Ihre größte finanzielle Investition lag bei der Ueno Bank, und der plötzliche Ausfall der technischen Zugänge ließ sie das Ausmaß der Katastrophe in vollem Bewusstsein wahrnehmen. Die finanzielle Lage ist so prekär, dass sie sich Sorgen um ihre tägliche Versorgung macht, während sie gleichzeitig um die Zukunft ihrer Familie fürchtet.

Geringe Erstattungen und familiäre Folgen

Es gibt lediglich einen kleinen Lichtblick in dieser düsteren wirtschaftlichen Entwicklung. Bestimmten Kundinnen und Kunden, deren Kontostände weniger als zehn Millionen Guaraníes betrugen, was etwa 1500 Euro entspricht, wurde vorübergehend ein Teil des Geldes zurückerstattet. Larissa Riquelme berichtete unter Tränen von dieser ungleichen Verteilung, da ihre Kollegen ihr 100 Dollar überweisen konnten. Dies reiche zwar, um für den aktuellen Tag etwas Essen zu kaufen, biete aber keine langfristige Perspektive. Darüber hinaus ist auch das persönliche Umfeld betroffen, da die Ersparnisse und die Rente ihrer eigenen Mutter ebenfalls bei der Ueno Bank eingefroren sind. Diese familiäre Dimension der Krise verschärft die psychische Belastung für die ehemalige Sportbegleiterin massiv.

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Wirtschaftliche Auswirkungen auf Medienunternehmen

Die Finanzkrise betrifft nicht nur private Vermögenswerte, sondern hat auch direkte Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und lokale Unternehmen. Larissa Riquelme ist Mitglied der Mediengruppe B Media, die in Asunción mit rund 300 Beschäftigten operiert. Aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen hat das Unternehmen die Mitteilung verbreitet, dass der Betrieb für die nächsten 90 Tage vollständig eingestellt wird. Diese kurzfristige Betriebsuntersagung wirft die Frage auf, wie sich die anhaltende Unsicherheit im Bankensektor auf die Stabilität anderer Wirtschaftsbranchen in der Hauptstadt auswirken wird. Die betroffene Journalistin und Influencerin sieht sich nun gezwungen, die berufliche Unsicherheit mit der privaten Notlage zu verbinden.

Blick in die Zukunft und Appelle an die Behörden

Betrachtet man den weiteren Verlauf der Ereignisse, bleibt abzuwarten, wie sich die rechtlichen Verfahren gegen den entthronten Präsidenten Santiago Peña auf die Bankenregeln auswirken werden. Larissa Riquelme hat einen direkten Appell an die zuständigen Behörden und das Justizsystem gerichtet. Sie hofft, dass Gerechtigkeit geschaffen wird, damit die betroffene Bevölkerung wieder aufatmen und lächeln kann. Die Geschichte von Larissa Riquelme, die 2010 durch die so genannte Handy-Larissa auf einem Public Viewing in Asunción international bekannt wurde, ist nun Teil einer größeren nationalen Tragödie. Ihr Schicksal symbolisiert den Verlust der finanziellen Sicherheit für einen großen Teil der paraguayischen Bevölkerung.