Paraguays Präsident Peña tritt zurück: Kongress leitet Amtsenthebung ein

Santiago Peña zieht seinen Rücktritt zurück, da das Parlament nicht beschlussfähig war. Stattdessen beginnt das Amtsenthebungsverfahren wegen des Ueno-Bankenskandals.

Paraguay s Staatspräsident Santiago Peña hat sein Rücktrittsschreiben eingereicht, doch dieser Schritt führt nicht zum Ende seiner Präsidentschaft. Der Nationalkongress in Asunción lehnte die Annahme des Rücktritts ab und leitete stattdessen ein formelles Amtsenthebung sverfahren gegen das Oberhaupt des Staates ein. Diese entscheidende Wendung ereignete sich in der laufenden Woche, als sich die politische Lage im Südamerikanischen Land durch einen schweren Finanzskandal zuspitzte. Peña bleibt somit bis auf Weiteres im Amt, während die rechtlichen und politischen Konsequenzen seines Handelns nun vor den Parlamentariern verhandelt werden.

Mangelnde Quorum verhindert Annahme

Das Parlament konnte den Rücktritt von Santiago Peña nicht annehmen, weil die gemeinsame Sitzung von Senat und Abgeordnetenkammer zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht mehr beschlussfähig war. Lokale Medienberichte und Live-Übertragungen des Fernsehsenders Portals abc am Donnerstagabend bestätigten diesen Umstand. Der Mangel an Beschlussfähigkeit resultierte direkt aus dem strategischen Rückzug der Abgeordneten der regierenden Colorado-Partei aus dem Plenarsaal.

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Offenbar erkannten die Regierungspolitiker, dass sie nicht über die notwendige Mehrheit verfügten, um den Rücktritt ihres Mandatsträgers zu akzeptieren. Wäre der Rücktritt angenommen worden, wäre Peña automatisch einem weiteren Amtsenthebungsverfahren entgangen. Diese Taktik der Colorado-Partei sorgte dafür, dass das Verfahren gegen den Präsidenten fortgesetzt werden musste, da die rechtliche Hürde der Annahme nicht genommen wurde.

Ueno-Bankenkrisen als Auslöser

Der politische Sturm dreht sich maßgeblich um die Bankenkrise involving der digitalen Bank Ueno. Die Abgeordnetenkammer hatte zuvor einstimmig den Weg für ein Amtsenthebungsverfahren frei gemacht, da der Verdacht auf massive Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Bankenzusammenbruch bestand. Diese Einstimmigkeit unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und die Einigkeit darüber, dass Peñas Rolle in dieser Angelegenheit näher untersucht werden muss.

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Im Zentrum der Debatte steht die Frage der juristischen Verantwortlichkeit des Präsidenten. Bis März 2025 war Santiago Peña an der Muttergesellschaft der faktisch insolventen Ueno Bank beteiligt gewesen. Diese direkte finanzielle Verstrickung wirft schwere Fragen nach Interessenkonflikten auf, die Peña zwar stets zurückgewiesen hat, die jedoch die Grundlage für das aktuelle politische Drama bilden.

Verfassungsschutz und politische Immunität

Eine zentrale Frage des Verfahrens betrifft den zukünftigen Status von Santiago Peña gemäß der paraguayischen Verfassung. Nach Artikel 189 würden demokratisch gewählte ehemalige Präsidenten automatisch Senatoren auf Lebenszeit werden. Diese lebenslange politische Immunität gilt jedoch nicht, wenn der ehemalige Präsident für schuldig in einem Amtsenthebungsverfahren befunden wird. Der Senat müsste einer anschließenden strafrechtlichen Verfolgung mit einer Zweidrittel-Mehrheit zustimmen.

Diese verfassungsrechtliche Nuance erhöht die Bedeutung des aktuellen Prozesses enorm. Sollte der Senat Peña schuldig sprechen, würde er nicht nur sein Amt verlieren, sondern auch seinen künftigen politischen Einfluss und rechtlichen Schutz. Dies macht die Verteidigung gegen die Vorwürfe zur entscheidenden Angelegenheit für seine politische Karriere nach der Präsidentschaft.

Reaktion des Präsidenten und nächste Schritte

Santiago Peña hat auf der Social-Media-Plattform X öffentlich bekannt gegeben, dass er sich dem Amtsenthebungsverfahren stellen wird. Er betonte seine Absicht, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen und seine Unschuld oder Rechtmäßigkeit seines Handelns darzulegen. Diese direkte Kommunikation zeigt, dass der Präsident nicht beabsichtigt, sich dem politischen Druck zu beugen, sondern den konstitutionellen Prozess aktiv mitzugestalten.

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Der Senat hat den noch amtierenden Präsidenten für den Freitag vor die Kommission geladen. Dieses Treffen markiert den nächsten konkreten Schritt im Ermittlungsverfahren. Die weiteren Verfahrensschritte werden nun folgen, um die Vorwürfe der Beteiligung an der Bankenkrise vollständig zu prüfen und eine Grundlage für ein mögliches Urteil zu schaffen.