Paraguays Präsident Santiago Peña ist nach dem Kollaps der Digitalbank Ueno zurückgetreten, um die Stabilität des Landes und den sozialen Frieden zu wahren. Die Bankenpleite hat Millionen Kunden getroffen.

Paraguay s Staatschef Santiago Peña hat sein Amt am Donnerstag mit sofortiger Wirkung niedergelegt, um die politische Stabilität des südamerikanischen Landes zu sichern. Der 44-Jährige begründete seinen Schritt mit der Notwendigkeit, den sozialen Frieden zu wahren und demokratische Institutionen zu schützen. Vizepräsident Pedro Alliana übernimmt daraufhin die Amtsgeschäfte, während das Land mit einer schweren Wirtschaftskrise infolge des Zusammenbruchs der Digitalbank Ueno konfrontiert ist.

Machtwechsel in Asunción

Die Entscheidung von Peña folgt auf massive innenpolitische Spannungen und wachsenden Druck aus der Opposition. Im Kongress wurde eine Sondersitzung zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens einberufen, parallel dazu forderten Tausende Demonstranten auf den Straßen den Rücktritt des Staatschefs. Peña, der seit gut drei Jahren im Amt war, hatte am Donnerstag den Rückhalt von Mitgliedern seiner eigenen konservativen Colorado-Partei verloren. Seine Aussage in einer Videoaufzeichnung betonte, dass dieser Schritt der nationalen Sicherheit und der Bewahrung der staatlichen Strukturen diene. Der neue Interimspräsident Pedro Alliana steht nun vor der Aufgabe, die Regierungsgeschäfte stabil zu führen.

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Finanzskandal um Ueno

Der unmittelbare Auslöser für die politische Krise ist der faktische Insolvenz der Digitalbank Ueno, die knapp 850 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern verwaltete. Die paraguayische Zentralbank hatte eingegriffen, nachdem Verletzungen der Mindestanforderungen an die Zahlungsfähigkeit festgestellt worden waren. Dies löste eine systemische Krise aus, die dazu führte, dass rund drei Millionen Kunden in dem Land mit 6,5 Millionen Einwohnern nicht mehr auf ihre Konten zugreifen können. Medienberichte deuten darauf hin, dass die Bank teils ohne Sicherheiten und Prüfungen Kredite an mit den Besitzern der Bank verbundene Firmen vergeben hatte, was auf schwerwiegende Verstöße gegen die Finanzdisziplin hindeutet.

Ermittlungen und Festnahmen

Die rechtlichen und administrativen Konsequenzen der Pleite haben bereits zu ersten personellen Veränderungen in den Aufsichtsbehörden geführt. Die Turbulenzen am Dienstag führten zum Rücktritt des Chefs der Zentralbank sowie zur Festnahme von acht Führungskräften der Ueno. Die Vorwürfe gegen die Bankleitung und den früheren Präsidenten Peña konzentrieren sich auf Interessenkonflikte, die Zweckentfremdung von Pensionsgeldern und institutionelle Vertuschungsmanöver. Besonders kritisch wird bewertet, dass Peña, der seit 2023 amtierende Ökonom, bis März vergangenen Jahres noch Anteilseigner der Grupo Vazquez war, die die Ueno kontrolliert. Diese Verbindung wirft schwere Fragen nach der Unabhängigkeit staatlicher Kontrollmechanismen auf.

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Internationale Verflechtungen

Peñas politische Laufbahn war eng mit internationalen Akteuren verwoben, was seine Rücktrittsentscheidung weiter kompliziert. Er gilt als Verbündeter von US-Präsident Donald Trump und ist in bildlichen Darstellungen mit US-Außenminister Marco Rubio sowie dem FIFA-Chef Gianni Infantino bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen. Diese hohen diplomatischen und sportlichen Kontakte unterstreichen seine internationale Präsenz, die nun im Schatten der nationalen Finanzkrise steht. Peña betonte in seiner Ansprache den Wunsch, dass der Einlagensicherungsfonds seinen Zweck erfüllt und die öffentlichen Gelder, die allen Paraguayern gehören, geschützt werden, obwohl der Status dieser Mittel weiterhin ungewiss ist.

Zukunftsunsicherheit für die Bevölkerung

Die Folgen des Bankenkollapses treffen die breite Bevölkerung direkt und verursachen massive Unsicherheit. Die Ueno war rasch von einem Nischen-Fintech-Anbieter zu einer mittelgroßen Bank herangewachsen, die nun faktisch zahlungsunfähig ist. Die Tatsache, dass die Bank viele Rentengelder im Land verwaltete, verschärft die soziale Dimension der Krise erheblich. Während sich die Ueno bisher nicht öffentlich zu dem Fall geäußert hat, bleiben Millionen paraguayischer Haushalte ohne Zugang zu ihren Ersparnissen. Die neue Regierung unter Pedro Alliana muss nun nicht nur die politische Ordnung stabilisieren, sondern auch dringende Lösungen für die finanzielle Not der Bevölkerung und die Sicherung der zurückgebliebenen öffentlichen Mittel erarbeiten.