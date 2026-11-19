Paramount+ startet im November 2026 eine Rabattaktion mit 75% Nachlass. Newcomer zahlen nur 2,50 Euro für das Standard-Abo. Highlights sind Yellowjackets, Dexter und Avatar.

Paramount+ erweitert sein Serienangebot im November 2026 mit mehreren hohen Titel und kombiniert dies mit einer stark reduzierten Eintrittskarte für neue und wiederkehrende Abonnenten. Der Streamingdienst positioniert sich mit drei großen Highlights als eines der spannendsten Angebote des Monats für Unterhaltungssuchende. Besonders die Neuauflage der Mystery-Serie " Yellowjackets" und der Fortsetzungen der Crime-Serie "Dexter" stehen im Fokus der Marketingkampagne.

Preiskalkulation und Laufzeit des Streaming-Angebots

Die aktuelle Rabattaktion von Paramount+ bietet Neukunden und berechtigten Rückkehrern einen signifikanten Preisvorteil für die Initialphase ihres Abonnements. Der reduzierte Zugang gilt exklusiv für den Zeitraum vom 19. November bis zum 30. November 2026 und deckt sowohl das Standard- als auch das Premium-Abonnement ab. Im Standard-Abo fallen in den ersten beiden Monaten nur 2,50 Euro monatlich an, während das Premium-Abo mit 3,25 Euro pro Monat bewertet wird. Dieser Preisunterschied von 75 Prozent gegenüber dem regulären Grundpreis macht den Einstieg in den Dienst besonders attraktiv für Budget-conscious Consumers.

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Es ist wichtig zu beachten, dass die Rabatte nur für die ersten zwei Monate des Vertrags gelten. Nach Ablauf dieser introductory Phase greift der reguläre Grundpreis des gewählten Pakets. Das Standard-Abo kostet danach monatlich 9,99 Euro. Alle angegebenen Preise sind inklusive Mehrwertsteuer und basieren auf einer unbegrenzten Vertragslaufzeit. Kunden behalten sich jedoch das Recht vor, das Abonnement jederzeit mit Wirkung zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums zu kündigen. Diese Flexibilität entlastet Nutzer von langfristigen Bindungen, sollte der Service nicht den erwarteten Mehrwert bieten.

Content-Strategie mit etablierten Franchise-Produktionen

Die Programmstrategie von Paramount+ im November 2026 stützt sich vollständig auf etablierte und hochpreisige Franchise-Eigentümer, um die Attraktivität des Portfolios zu maximieren. Die gefeierte Mystery- und Survival-Serie "Yellowjackets" kehrt am 20. November 2026 mit der vierten Staffel zurück. Diese Produktion verbindet psychologischen Horror mit düsterem Drama und gehört seit Jahren zu den größten Erfolgen des Streamingdienstes. Fans können auf neue Enthüllungen rund um die Vergangenheit der Überlebenden sowie weitere Wendungen in der线 Gegenwart hoffen.

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Neben "Yellowjackets" setzt Paramount+ auf die Fortsetzung der legendären Crime-Serie "Dexter: Wiedererwachen". Die zweite Staffel dieser Produktion setzt die Geschichte des ikonischen Serienmörders Dexter Morgan fort und richtet sich direkt an ein treues Kernpublikum. Zuschauer, die bereits die Originalserie verfolgt haben, erhalten hier neuen Stoff rund um den Charakter. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Bestreben von Paramount+, durch Nischen-Content und etablierte Figuren die Bindung der bestehenden Nutzerbasis zu stärken und gleichzeitig alte Fans zurückzugewinnen.

Für das Segment der Fantasy-Fans bringt Paramount+ mit "Avatar: Die sieben Häfen" eine brandneue Serie in das populäre Universum. Diese Produktion erweitert die Auswahl an großen Franchise-Produktionen um Abenteuer, neue Figuren und eine epische Welt. Der Fokus liegt dabei auf aufwendig produzierten Fantasy-Serien, die vor allem ein spezifisches Publikum ansprechen sollen. Durch die Diversifizierung des Angebots von Horror über Crime hin zu Fantasy deckt Paramount+ ein breites Spektrum an viewer interests ab und erhöht die Wahrscheinlichkeit, verschiedene demografische Gruppen anzusprechen.

Marktpositionierung und konkrete Auswirkungen für Nutzer

Die Kombination aus tiefen Rabatten und hochwertigen Neupremieren positioniert Paramount+ als ernstzunehmenden Wettbewerber im hart umkämpften Streaming-Markt. Mit einem Einstiegspreis von lediglich 2,50 Euro für das Standard-Abo fällt der Test einer zusätzlichen Plattform deutlich leichter als bei vielen Konkurrenzangeboten. Dies wirkt der Fragmentierung des Marktes entgegen, da Nutzer oft zögern, neue Dienste mit hohen Grundpreisen zu abonnieren. Der geringe finanzielle Einstieg reduziert die Hemmschwelle für skeptische Konsumenten erheblich.

Für Abonnenten bedeutet dies, dass sie exklusiven Zugriff auf aktuelle Neustarts und zahlreiche Filme zu minimalen Kosten erhalten. Die Aktion zielt darauf ab, Nutzer schnell in das Ökosystem von Paramount+ einzubinden. Sobald die ersten zwei Monate vergangen sind, müssen Nutzer entscheiden, ob sie den regulären Preis von 9,99 Euro oder 12,74 Euro (für Premium, basierend auf der Logik des Aufschlags) akzeptieren oder kündigen. Dieser Ansatz nutzt psychologische Preismodelle, um die Churn-Rate nach der Intro-Phase zu minimieren. Wer Paramount+ bislang nicht ausprobiert hat, bekommt hier einen besonders günstigen Einstieg in eine Bibliothek, die durch "Yellowjackets" und "Dexter" gestärkt wird.