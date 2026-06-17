Der Streaming-Dienst Paramount+ erweitert sein Angebot um neue Inhalte, darunter die Serie 'Star Trek: Strange New Worlds' und den Film 'Prisoner of War'. Die neue Staffel von 'Star Trek: Strange New Worlds' folgt der Crew der U.S.S. Enterprise auf ihren Reisen durch das All.

Paramount+ erweitert sein Angebot um neue Inhalte. Der Streaming-Dienst holt auf die großen Konkurrenten zu, indem er seine Auswahl an Filmen und Serien ständig erweitert.

In diesem Monat werden einige neue Titel hinzugefügt, darunter die Serie 'Star Trek: Strange New Worlds' und der Film 'Prisoner of War'. Die neue Staffel von 'Star Trek: Strange New Worlds' folgt der Crew der U.S.S. Enterprise unter der Führung von Captain Christopher Pike auf ihren Reisen durch das All. Die Mannschaft wird mit persönlichen Herausforderungen, gefährlichen Gegnern und schwierigen Entscheidungen konfrontiert.

In der Serie 'Prisoner of War' erlebt der britische SAS-Offizier James Wright während des Zweiten Weltkriegs unmenschliche Zustände in einem japanischen Gefangenenlager. Wright muss in brutalen Kämpfen gegen andere Kriegsgefangene antreten, um seine Bewacher zu unterhalten. Angesichts von Gewalt und Hoffnungslosigkeit wächst in Wright der Wille, seiner Lage zu entkommen. Diese neuen Inhalte sollen den Nutzern von Paramount+ noch mehr Unterhaltung bieten und den Dienst weiter zu einem der großen Streaming-Anbieter machen





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