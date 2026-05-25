Paramount+ hat Erfolge erzielt und weitere Wachstumschancen

Der Streamingdienst Paramount+ hat im ersten Quartal 2026 bemerkenswerte Erfolge erzielt. Er gewann zwei Millionen neue Abonnenten und verbuchte einen Umsatzplus von 17 Prozent. Besonders die Serie 'Landman' war ein großer Erfolg, mit über 15 Millionen Aufrufen innerhalb von zwei Tagen. Sollte der milliardenschwere Deal mit Warner am Ende durchgehen, würde Paramount+ zahlreiche hochwertige Lizenzen einholen, darunter 'Coming to Max in 2025', 'The White Lotus', 'Peacemaker', 'Hacks', 'The Last of Us & More'. Obwohl Paramount+ noch nicht so populär wie Netflix oder Amazon Prime Video ist, spricht das Momentum für den Anbieter, der weiter wachsen wird. Mit oder ohne Warner.

Der Streaming dienst Paramount+ hat im ersten Quartal 2026 bemerkenswerte Erfolge erzielt. Er gewann zwei Millionen neue Abonnenten und verbuchte einen Umsatz plus von 17 Prozent. Besonders die Serie ' Landman ' war ein großer Erfolg, mit über 15 Millionen Aufrufen innerhalb von zwei Tagen.

Sollte der milliardenschwere Deal mit Warner am Ende durchgehen, würde Paramount+ zahlreiche hochwertige Lizenzen einholen, darunter 'Coming to Max in 2025', 'The White Lotus', 'Peacemaker', 'Hacks', 'The Last of Us & More'. Obwohl Paramount+ noch nicht so populär wie Netflix oder Amazon Prime Video ist, spricht das Momentum für den Anbieter, der weiter wachsen wird. Mit oder ohne Warner





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