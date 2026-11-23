Nutzer klagen über technische Mängel bei Paramount+. Tonspuren wechseln sich, Downloads fallen aus und Werbung stört ohne Werbeabo. Details zu den bekannten Fehlern und dem geplanten Fix.

Paramount+ macht sich seit Längerem einen Namen als Streamingdienst, der seinen Nutzern Unterhaltung liefern soll, wenn diese es am bequemsten haben. Doch anstatt für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, verursacht die App bei vielen Abonnenten zunehmend Frust. Die Berichte über technische Defekte häufen sich dabei kontinuierlich. Nutzer schildern in Bewertungen und Foren, dass die Nutzungserfahrung durch diverse Störungen erheblich beeinträchtigt wird.

Diese Probleme reichen von grundlegenden Startschwierigkeiten bis hin zu komplexen Abspielfehlern während der Wiedergabe. Viele Benutzer berichten, dass die Anwendung entweder überhaupt nicht öffnet, extrem langsam reagiert oder unerwartet abstürzt. Sogar das Herunterladen von Inhalten für die Offline-Nutzung gilt als eine der hartnäckigsten Schwachstellen des Dienstes. Diese spezifischen Mängel bestehen bereits seit mehr als eineinhalb Jahren.

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Technische Defekte und Offline-Downloads

Paramount+ hat Schwierigkeiten mit den Offline-Funktionen bereits seit mehr als eineinhalb Jahren. Der Anbieter sei über diese Fehler informiert worden, habe sie jedoch bislang nicht behoben. Neben den Download-Problemen berichten Kunden, dass die App den Fortschritt bei Filmen oder Serien nicht zuverlässig speichert. Das bedeutet, dass Nutzer oft von vorne beginnen müssen, statt an der letzten Stelle fortzufahren.

Auch das direkte Steuern des Inhalts bereitet Schwierigkeiten. Vor- und Zurückspulen funktioniert in vielen Fällen nicht reibungslos, was die Kontrolle über den Stream einschränkt. Die Bildqualität wird von einigen Kritikern sogar als die schlechteste unter allen verfügbaren Streamingdiensten eingestuft. Ein Nutzer bewertete die App als die mieseste seiner Art, da ständig irgendwelche Komponenten versagten. Diese kumulierten technischen Defekte führen zu einer hohen Unzufriedenheit in der Nutzerbasis.

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Offiziell bestätigt: Tonspuren wechseln sich

Ein besonders gravierender und nun offiziell bestätigter Fehler betrifft die Audiowiedergabe. Seit September 2026 melden Nutzer, dass die ausgewählte Audiospur während des Streamens plötzlich wechselt. Wer sich für die deutsche Tonspur entschieden hat, hört auf einmal eine andere Sprache, ohne dass er dies selbst umgestellt hat. Dieser Fehler wurde von einem Nutzer im Zusammenhang mit einem MagentaTV One der 2. Generation dokumentiert.

Bei der Serie Dutton Ranch wechselte die Wiedergabe dabei teilweise alle fünf bis 15 Minuten automatisch von Deutsch auf Englisch. Auf Anfrage eines Tech-Portals bestätigte Paramount die Existenz dieser Probleme mit den deutschen Tonspuren. Der Streamingdienst kündigte an, das Problem mit einem Software-Update in der folgenden Woche beheben zu wollen. Wie genau die Aktualisierung aussieht, wurde jedoch nicht im Detail spezifiziert.

Werbung trotz kostenfreier Werbeunterbrechungen

Nicht alle Beschwerden lassen sich auf rein technische Macken zurückführen. Einige Abonnenten kritisieren die Häufigkeit von Werbung, obwohl sie explizit ein Abo ohne klassische Werbeunterbrechungen nutzen. Diese Verwirrung entstand durch eine Änderung der Nutzungsbedingungen im Frühjahr 2025. Paramount hatte festgelegt, dass vor Filmen und Serienepisoden Trailer und Werbung für aktuelle sowie kommende Inhalte erscheinen dürfen.

Auch nach der Änderung der Bedingungen sind solche Einblendungen weiterhin erlaubt und werden teilweise als störend empfunden. Das Problem zeigt sich besonders deutlich, wenn mehrere Episoden einer Serie direkt hintereinander laufen. Zwischen den Folgen können entsprechende Einblendungen erscheinen, die sich nach Angaben der Nutzer nicht immer überspringen lassen. Dies führt zu Unterbrechungen, die den Flow des Konsums gefährden.

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Komplexe Lage trotz angekündigter Lösungen

Doch nicht hinter jeder Beschwerde steckt ein technischer Fehler im Sinne einer Programmieruneffizienz. Einige Nutzer kritisieren vor allem die aggressive Einblendung von Werbung innerhalb ihrer Abogebühren. Paramount hatte zwar zugesagt, das Problem mit den deutschen Tonspuren durch ein Update zu lösen. Solange diese Maßnahme jedoch noch aussteht, bleiben andere Kritikpunkte bestehen.

Selbst wenn der angekündigte Fix das Problem mit den deutschen Tonspuren behebt, bleiben damit weitere Kritikpunkte an Paramount+ bestehen. Die Kombination aus veralteten Offline-Features, instabiler App-Performance und unerwarteten Werbeeinblendungen schafft ein negatives Gesamtbild. Wie viele Nutzer genau von den verschiedenen Problemen betroffen sind, bleibt derzeit unbekannt. Die Frustlevel in den Nutzercommunitys deuten jedoch darauf hin, dass das Potenzial für churn hoch ist.