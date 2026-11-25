Paramount+ erweitert sein Programm mit Action, Horror und Krimi. Sehen Sie The Tomorrow War, Hereditary und die neue Staffel von Navy CIS New York ab sofort.

Paramount+ positioniert sich zunehmend als relevanter Akteur im Wettbewerb der Streaming-Dienste, indem die Plattform ihr Angebot kontinuierlich mit hochwertigen Produktionen erweitert. Trotz des Startnachteils gegenüber etablierten Konkurrenten gelingt es dem Dienst von ViacomCBS, durch eine strategisch kluge Auswahl an Filmen und Serien ständig an Nutzerbindung und Sichtbarkeit zu gewinnen. In diesem aktuellen Monat setzt das Unternehmen auf eine gezielte Mischung aus Science-Fiction, psychologischem Horror und etablierten Krimi-Franchises, um die verschiedenen Zielgruppen des Angebots anzusprechen und die inhaltliche Breite weiter zu vertiefen.

Science-Fiction Action: The Tomorrow War

Die Science-Fiction-Produktion The Tomorrow War rückt in den Mittelpunkt des aktuellen Angebots und bietet spektakuläre Action in einem düsteren Zukunftsszenario. Im Jahr 2051 steht die Menschheit am Rande der kompletten Vernichtung, da außerirdische Angreifer den Planeten mit brutaler Effizienz bedrohen und jede konventionelle Verteidigung zum Scheitern verurteilt scheint. Als letzten Ausweg entwickeln Wissenschaftler eine revolutionäre Technologie, mit der Soldaten und Zivilisten aus der Gegenwart direkt in die zukünftige Zeit versetzt werden können, um die Invasion abzuwehren.

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Unter den rekrutierten Zeitreisenden befindet sich der ehemalige Soldat und heutige Lehrer Dan Forester, der aus dem Ruhestand gerissen wird. Er trifft im未来的 Zeitalter auf seinen lang entfremdeten Vater Slade sowie auf eine erfahrene Wissenschaftlerin aus der Zukunft. Zusammen bilden sie ein unerwartetes Trio, das sich einer Mission stellt, deren Ausgang über das gesamte weitere Schicksal der menschlichen Speziation entscheiden wird. Die Geschichte verbindet persönliche familiäre Konflikte mit der enormen Spannung einer globalen Katastrophe.

Horror Deep Dive: Hereditary

Im Bereich des genre-spezifischen Cinemas präsentiert sich der Film Hereditary als eine der empfohlenen Empfehlungen, die psychologische Tiefe mit erschreckender Atmosphäre verbindet. Die Handlung folgt der Familie Graham, die zunächst ein relativ ruhiges Leben in einem zurückgezogenen Haus am Waldring führt. Annie Graham arbeitet dort als Galeristin für aufwendige Miniaturen, während ihre Kinder Peter und Charlie mit eigenen jugendlichen Problemen und Entwicklungsfragen kämpfen.

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Der scheinbar normale Familienalltag erfährt eine drastische Wende mit dem Tod von Annies Mutter Ellen. Dieser Schicksalsschlag löst eine Kette von verstörenden Vorkommnissen aus, die die Stabilität der Familie fundamental erschüttern. Die Graham-Clan-Mitglieder finden sich plötzlich auf der Spur eines düsteren Geheimnisses, das tief in ihrer Familiengeschichte verborgen liegt und das sie auf eine bedrohliche Reise der Erkenntnis zwingt. Der Film nutzt das setting der Isolation am Waldrand, um die wachsende psychologische Distanz und die innere Zerrissenheit der Charaktere zu unterstreichen.

Krimi Tradition: Navy CIS New York

Die Serie Navy CIS: New York, Staffel 1, bietet einen stabilen Rückhalt im Programm und knüpft nahtlos an die etablierten Traditionen der Krimi-Reihe an. Nach den Ereignissen aus der Spin-off-Serie Navy CIS: Los Angeles kehrt Special Agent Sam Hanna zurück in seine Heimatstadt New York, um das neu eingerichtete NCIS-Außenbüro zu verstärken. Dort bildet er mit Special Agent Nick Schaeffer ein neues, dynamisches Ermittlerduo, das sich der komplexen Kriminalitätsstruktur in der Metropole stellt.

Gemeinsam mit ihrem Team gehen die Ermittler schweren Verbrechen rund um die Marine sowie Bedrohungen der nationalen Sicherheit nach. Ein besonderer operationeller Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz eines der verkehrsreichsten Häfen der USA, was dem Ganzen eine hohe politische und sicherheitsrelevante Relevanz verleiht. Zugleich wird New York selbst zu einem zentralen Bestandteil der Handlung, da die Serie direkt in der Metropole produziert wird und die lokale Kulisse authentisch in die Erzählung integriert.

Late Night Entertainment: La venganza de los Ex VIP

Neben den hochbudgetierten Film- und Serienschwerpunkten wird das Programm durch die Reality-Show La venganza de los Ex VIP, Staffel 5, am 1.12.2026 ergänzt. Diese Sendung richtet sich an ein spezifisches Publikum, das sich für dramatische Beziehungsstorys und öffentliche Auftritte interessiert. Der Termin im Dezember zeigt, dass Paramount+ auch im Late-Night-Segment oder im Bereich der unscripted Entertainment Inhalte plant, um die Abende der Nutzer zu füllen.

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Durch diese diverse Mischung aus hochwertiger Unterhaltung, die von Science-Fiction über Horror bis hin zu Krimi-Formaten reicht, festigt Paramount+ seine Präsenz im Markt. Die gezielte Erweiterung des Inhaltskontingents in diesem Monat demonstriert die Strategie des Anbieters, sowohl große Kinoproduktionen als auch langlaufende Serien-Titel anzubieten, um eine breite Nutzerbasis zu bedienen und die Konkurrenzfähigkeit im Streaming-Wettbewerb nachhaltig zu stärken.