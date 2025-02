Parasite - Der Oscar-Thriller zum Streamen

Der koreanische Thriller 'Parasite' gewann 2020 vier Oscars, darunter den für 'Bester Film'. Dieser Meilenstein machte ihn zum ersten nicht-englischsprachigen Film, der diesen Preis erhielt. Die Geschichte handelt von einer ärmeren Familie, die in die Wohnsituation einer wohlhabenden Familie eindringt. Der Film kombiniert satirische Elemente mit spannenden Wendungen. 'Parasite' ist ein Film, der nicht nur für Oscar-Begeisterte, sondern auch für Fans von Thriller- und Gesellschaftskomödien interessant ist.

Oft gibt es bei den Oscars einen großen Favoriten, der am entscheidenden Abend dann auch (fast) alles abräumt. Doch mal ehrlich: Diese Verleihungen sind die langweiligsten. 2020 drängte sich ein Thriller in den Vordergrund, den nur wenige auf der Rechnung hatten. Die Rede ist von Bong Joon-hos ' Parasite '. Der Thriller erhielt sogar die Auszeichnung in der Königskategorie 'Bester Film ' – eine Ehre, die bis dahin nur englischsprachigen Film en vorbehalten war.

Die Geschichte handelt von der vierköpfigen Familie Kim, die in ärmlichen Verhältnissen lebt und sich mit Aushilfsjobs über Wasser hält. Eines Tages gelingt es dem jüngsten Sohn Ki-woo (Woo-sik Choi), durch einen Trick eine Anstellung als Nachhilfelehrer bei der wohlhabenden Familie Park zu ergattern. Die ganze Familie Kim wittert die Chance, endlich einen Ausweg aus der Armut zu finden. Doch zu welchem Preis? Der Job des Sohnes soll nur der Startpunkt sein. Die Kims beginnen, einen rücksichtslosen Plan umzusetzen, der schon bald aus dem Ruder läuft. 'Parasite' war der erste nicht englischsprachige Film, der mit dem Oscar für den Besten Film ausgezeichnet wurde. Daneben siegte der Thriller bei der Verleihung in den Kategorien Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch und Bester internationaler Spielfilm. 'Parasite' ist auch der erste südkoreanische Film, der einen Oscar erhielt und damit in mehrfacher Hinsicht wegweisend. Als einem von nur drei Filmen gelang es dem Werk im Übrigen, sowohl die Goldene Palme in Cannes als auch den Oscar für den Besten Film abzuräumen. In der Woche nach den Oscars erlebte 'Parasite' einen ganz neuen Boom. Die Anzahl der Kino-Vorführungen wurde verdoppelt, in den USA und Kanada spielte der Film nochmal 5,5 Millionen Dollar ein. Der kommerzielle Erfolg war damit ebenso beachtlich. Insoweit verwundert es nicht, dass 2020 sogar eine Mini-Serie, basierend auf dem Film, von HBO bestellt wurde. Nachdem Tilda Swinton jedoch zunächst für das Projekt bestätigt wurde und dann ausstieg, verlief die Produktion im Sande. 'Parasite' lief am 15. Februar um 23.10 Uhr bei 3sat. Bei Amazon ist der satirische Thriller derzeit als Kauf- und Leihtitel verfügbar. Weiterhin kann der Film bei Arthouse CNMA gestreamt werden. Diesen Streaming-Dienst kannst du sieben Tage lang gratis testen





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Parasite Oscars Film Thriller Koreanischer Film Streaming Bong Joon-Ho

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der neue 'Alien'-Film 'Romulus' ist der meistgesehene Streaming-Film in DeutschlandDer neue 'Alien'-Film 'Romulus' von Regisseur Fede Álvarez ist der meistgesehene Streaming-Film der vergangenen Woche in Deutschland. Der Film spielte im Kino bereits mehr als das vierfache seines Budgets ein und ist seit vergangener Woche auf Disney+ verfügbar. Fede Álvarez arbeitet bereits an einer Fortsetzung, die frühestens in drei Jahren in den Kinos starten dürfte.

Weiterlesen »

Heute große Free-TV-Premiere: 4-Stunden-Film, der eines der unerträglichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte verarbeitetMit einer ungewöhnlichen Inszenierung wird in der Free-TV-Premiere die dunkle Geschichte des Holocaust analysiert. Dabei deckt die nüchterne Sprache das Grauen in all seinen Facetten auf.

Weiterlesen »

Neu bei Amazon Prime: Richtig starker Thriller aus einer der besten Trilogien der letzten JahreJoel Edgerton hat eine dunkle Vergangenheit, die ihn in diesem Thriller-Tipp bei Amazon Prime Video einholt. Regie führte einer der Meister des amerikanischen Kinos.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Upgrade: Ein Geheimtipp für Sci-Fi-Thriller-FansDer Film Upgrade, ein düsterer Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2018, ist eine wahre Entdeckung für Genre-Fans. Der Film erzählt die Geschichte eines querschnittsgelähmten Mannes, der durch einen experimentellen Eingriff übermenschliche Kräfte erlangt und Rache an den Mördern seiner Frau schwört. Upgrade ist ein handfester Kritikerliebling mit einer hohen Bewertung auf Rotten Tomatoes und IMDb. Der Film kombiniert Elemente aus Superhelden-Geschichten, Horror und Thriller, um einen packenden und einzigartigen Film zu kreieren.

Weiterlesen »