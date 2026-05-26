Paraskevas Antzas, ehemaliger Fußballer von Olympiakos, gestorben

Der griechische Fußball trauert um Paraskevas Antzas, der an ALS gelitten hat und nun mit 49 Jahren gestorben ist.

Der griechische Fußball trauert. Mit nur 49 Jahren ist Paraskevas Antzas , der ehemalige Innenverteidiger von Olympiakos Piräus, gestorben. Der Grieche litt nach seiner Karriere an der Nervenkrankheit ALS , die ihn nun das Leben kostete.

In einer Mitteilung seines ehemaligen Klubs heißt es: Olympiakos nimmt mit tiefer Trauer Abschied von einem großartigen Menschen und Fußballer, der das rot-weiße Trikot mit Leidenschaft, Kraft und Würde getragen hat. Er hat einen tiefen Eindruck bei uns allen hinterlassen. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus. Ab 1999 stand Antzas 26 Mal für die griechische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Er gewann mit Olympiakos siebenmal die griechische Meisterschaft. Sein einziges großes Turnier mit der Nationalmannschaft war die EM 2008, bei der Griechenland nach der Vorrunde ausschied. 2002 wurde vom VfL Wolfsburg die Krzysztof Nowak-Stiftung gegründet. Sie fördert und unterstützt Personen, die infolge der Nervenkrankheit in Not geraten sind. ALS ist eine tückische Krankheit.

Sie zerstört die Nervenzellen, die für die Kontrolle der Muskeln zuständig sind. Das führt zur Lähmung des ganzen Körpers und schließlich zum Tod





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