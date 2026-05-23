Parasportlerin verweigert Rampe für Ehrung, Oberbürgermeister argumentiert mit hohen Kosten

In Tübingen verweigert Oberbürgermeister Boris Palmer einer Tischtennisspielerin im Rollstuhl eine Rampe für die Sportlerehrung der Stadt Ende Juni. Grund: zu teuer, zu aufwendig, zu viele Plätze würden verloren gehen. Facebook-Läuferin Cary Hailfinger kritisiert diese Aktion und plädiert für dauerhafte Lösungen, damit auch Rollstuhlfahrer bei anderen Veranstaltungen profitieren können. Oberbürgermeister Boris Palmer bietet an, die Sportlerin unten vor der Bühne zu ehren und sogar eine Spende von 600 Euro an einen Verein ihrer Wahl zu erwirken.

Eine erfolgreiche Parasportler in soll geehrt werden – doch auf die Bühne kommt sie nicht. In Tübingen verweigert Oberbürgermeister Boris Palmer einer Tischtennis spielerin im Rollstuhl eine Rampe für die Sportlerehrung der Stadt Ende Juni.

Begründung: zu teuer, zu aufwendig, zu viele Plätze würden verloren gehen.auf die Bühne zu gelangen. Auf Facebook machte die Sportlerin ihrem Ärger Luft. \"Mal wieder kommt die Ausrede der Kosten statt Inklusion. Bin ich also als Parasportler mal wieder weniger wert? \





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