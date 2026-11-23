Die iranische Sängerin Parastu Ahmadi und vier Kollegen wurden in Ghom zu je 74 Peitschenhieben verurteilt. Das Online-Konzert verstieß gegen die Kopftuchpflicht und löste internationale Empörung aus.

Die iranische Sängerin Parastu Ahmadi, 29, und vier weitere Beteiligte eines illegalen Online-Konzerts wurden in der Provinz Ghom mit je 74 Peitschenhiebe n bestraft. Die Strafe unterstreicht die Härte der mullahgeführten Regierung gegenüber Bürgern, die sich gegen ihre strengen gesellschaftlichen Vorschriften und die vorgeschriebene Kleidung wehren. Rechtsanwaltsangaben zufolge wurde die Verurteilung bereits vollstreckt, eine offizielle Bestätigung durch staatliche Behörden steht jedoch noch aus.

Details zu Verurteilung und Standort der Strafe

Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2024, als Ahmadi zusammen mit vier Musikern in der historischen Dayr-e-Gachin-Karawanserei in der Provinz Ghom auftrat. Das Konzert wurde im Internet veröffentlicht und löste schnell virale Wellen aus, wobei das Originalvideo auf YouTube mittlerweile mehr als 3,2 Millionen Aufrufe verzeichnet. Parastu Ahmadi trat dabei ohne das gesetzlich vorgeschriebene Kopftuch sowie in einem schulterfreien Kleid auf, was als schwerwiegender Verstoß gegen die moralischen Kodizes der islamischen Republik gewertet wurde.

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Die Verurteilung durch ein Gericht erfolgte im Juni 2026. Neben den Peitschenhieben wurden den Verurteilten zudem zwei Jahre Ausreiseverbot sowie ein zwei Jahre dauerndes Berufsverbot für künstlerische Tätigkeiten auferlegt. Die Richter stützten ihre Entscheidung auf die Anklagepunkte der "Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit" sowie der Produktion und Verbreitung "anstößiger Inhalte" über das Internet, was in Iran zu strengsten Körperstrafen führen kann.

Stellungnahmen der Verteidigung und der Angeklagten

Rechtsanwalt Mostafa Nili bestätigte dem Nachrichtenportal "Emtedad", dass Parastu Ahmadi sowie ihre vier Kollegen nach Ghom gebracht wurden, um die Strafe zu verbüßen. Zu den weiteren Verurteilten zählen die Musiker Soheil Faghih-Nasiri, Mohammad-Amin Taheri und Amir-Ali Pirnia. Zudem wurde Mohsen Lashkari, der an der Produktion des Konzerts beteiligt war, mit derselben Härte bestraft. Insgesamt wurden neun Beteiligte des Falls verurteilt, wobei die Musiker und der Produzent die spezifischen Peitschenhiebe erhielten.

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Die Anklage und die folgende Bestrafung basieren auf strengen Traditionen seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979. Seitdem ist es Sängerinnen im Iran untersagt, solo vor einem gemischten Publikum aufzutreten. Die Kopftuchpflicht wurde schrittweise eingeführt und im Jahr 1983 gesetzlich verankert, was zu einem anhaltenden Konflikt zwischen den konservativen Vorschriften und der jungen, modernen Bevölkerung führt. Trotz der Gefahr staatlicher Repressionen wächst der Widerstand gegen diese Regelungen kontinuierlich.

Gesellschaftliche Auswirkungen und internationale Reaktionen

Frauen und Männer wurden seit Jahren zunehmend mutiger in ihrem Widerstand gegen die strengen Moralgesetze. Dies gipfelte 2022 in landesweiten Protesten unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit", die durch den Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini ausgelöst wurden. Amini war nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei verstorben, was zu einer Welle der Empörung führte, die bis heute nachhallt. Der aktuelle Fall Parastu Ahmadis ist somit ein weiterer Funke in einem bereits brennenden sozialen Konflikt.

Die harte Strafe in Form von 74 Peitschenhieben hat international für großes Aufsehen gesorgt und zeigt die anhaltende Brutalität des Regimes gegenüber Künstlern. Die Festnahme und spätere Freilassung von Ahmadi und zwei Bandmitgliedern vor der Verurteilung deutet auf einen strategischen Prozess hin, der öffentliche Abschreckung zum Ziel hat. Die Kombination aus physischer Strafe, Berufsverbot und Ausreiseverbot soll die künstlerische Freiheit endgültig unterbinden und eine Botschaft an jeden senden, der sich gegen die offiziellen Vorgaben des Mullah-Regimes stellt.