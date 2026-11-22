Boca-Juniors-Star Rodolfo Paredes brach nach dem 2:0-Sieg im Finale der Copa Sudamericana in Kolumbien zusammen. Die Umstände des Vorfalls und die Reaktion des Vereins stehen im Fokus der Berichterstattung.

Der argentinische Fußball-Profi Rodolfo Paredes erlitt kurz nach dem historischen Triumph seines Vereins Boca Juniors mit der Copa Sudamericana einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Der 32-jährige Mittelfeldspieler verlor während einer Live-Interviews im Stadion von Barranquilla in Kolumbien das Bewusstsein und kippte auf den Rasen. Dies geschah in einem Moment, der für die Fans aus Buenos Aires schockierend war, da der Verein damit seinen ersten internationalen Titel seit 18 Jahren feierte. Paredes, der 2022 Teil des argentinischen Weltmeister-Teams war, musste später ins Krankenhaus eingewiesen werden, nachdem er sich zunächst auf den Weg in die Kabine gemacht hatte.

Verlauf des Zusammenbruchs im Live-Interview

Der Vorfall ereignete sich, als Paredes im Gespräch mit dem Sender DSports stand, um über den Sieg zu sprechen. Plötzlich verstummte er und stürzte nach vorn. Der Reporter versuchte verzweifelt, den Spieler aufzufangen, konnte dem schnellen Sturz jedoch nicht rechtzeitig begegnen. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass Paredes kurze Zeit später wieder zu sich kam und sich scheinbar erholte. Unabhängig von der Unterstützung versuchte er, selbstständig aufzustehen und die Kabine im Stadion anzusteuern, bevor ihn sein Umfeld unterstützte. Seine Familie eilte ebenfalls sofort in die Kabine, um ihn zu begleiten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Untersuchung transportiert, wo er Entwarnung geben konnte und erklärte, dass es sich lediglich um einen Schwindelanfall handelte.

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Ursachen und medizinische Einordnung

Boca-Trainer Rodolfo Arruabarrena erklärte in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass Paredes bereits während der Partie unter Schwindel gelitten hatte. Aus diesem Grund wurde der Spieler in der 58. Minute ausgewechselt. Die Bedingungen im kolumbianischen Barranquilla erschwerten die Leistung der Athleten erheblich. Temperaturen von rund 30 Grad Celsius und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit belasteten die Spieler während des gesamten Finalmatches stark. Trotz dieser extremen Wetterbedingungen setzte sich Boca Juniors gegen Atlético Mineiro aus Belo Horizonte mit 2:0 durch. Die Tore zum Sieg erzielten Santiago Ascacíbar in der 16. Minute sowie Miguel Merentiel in der 48. Minute. Die körperliche Anstrengung in der Hitze dürfte eine zentrale Rolle für den späteren Zusammenbruch gespielt haben.

Bedeutung des Titels für Boca Juniors

Der Gewinn der Copa Sudamericana markiert einen Meilenstein in der Geschichte von Boca Juniors. Es ist der erste internationale Titel des Klubs seit 18 Jahren. Zuletzt konnten die Argentinier im Jahr 2008 die Recopa Sudamericana erringen. Dieses Turnier bestreiten die Sieger der Copa Libertadores und der Copa Sudamericana gegeneinander. Die Copa Sudamericana gilt allgemein als das südamerikanische Äquivalent zur Europa League. An dem Wettbewerb nehmen Vereine teil, die sich über ihre nationalen Ligen oder Pokalwettbewerbe qualifiziert haben, jedoch keinen Startplatz für die prestigeträchtigeren Copa Libertadores erreicht haben. Die Copa Libertadores selbst ist der wichtigste Vereinswettbewerb des Kontinents und vergleichbar mit der UEFA Champions League in Europa.

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Zukünftige Entwicklungen und Reaktionen

Die gesundheitliche Situation von Rodolfo Paredes bleibt vorerst der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit. Obwohl er aus dem Krankenhaus Entwarnung gab, sind die Folgen des Hitzeschlags und der Erschöpfung noch nicht vollständig abgeklingt. Die Familie des Spielers war vor Ort anwesend und hat ihn während der gesamten medizinischen Versorgung begleitet. Boca Juniors blickt nun auf einen erfolgreichen Abschluss der Saison zurück, muss aber gleichzeitig die Genesung ihres Leistungsträgers im Auge behalten. Paredes hatte 2022 für Aufsehen gesorgt, als er nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt war. Doch dieses Mal steht die Gesundheit im Vordergrund, nicht die Kontroverse.

Ausblick auf die internationale Karriere

Der Erfolg in Kolumbien festigt den Status von Boca Juniors im südamerikanischen Vereinsfußball. Für Paredes bedeutet die Copa Sudamericana eine wichtige Trophäe in seiner langen Karriere. Nach den Strapazen der WM im vergangenen Sommer, bei der Argentinien im Finale gegen Spanien mit 0:1 verlor, war diese Titelverteidigung ein wichtiger Schritt. Die hohen Temperaturen und die humidity in Barranquilla haben die physische Grenze der Spieler deutlich aufgezeigt. Künftige Turniere erfordern möglicherweise angepasste Trainingsmethoden, um solchen Überlastungen vorzubeugen. Die Fans in Buenos Aires freuen sich über den Titel, hoffen aber auch auf eine rasche vollständige Genesung ihres Spielers.