Parents for Future: Eltern aktiv für den Klimaschutz

Mareike Pruin und Maik Grebita von Parents for Future sprechen in einem Interview mit der taz über die Arbeit ihrer Gruppe, die Zusammenarbeit mit Fridays for Future und die Herausforderungen des Klimaschutzes in Deutschland.

Mareike Pruin und Maik Grebita sind Aktivisten der Klima bewegung Parents for Future. Sie sprachen mit der taz über die Arbeit ihrer Gruppe, die Zusammenarbeit mit Fridays for Future und die Herausforderungen des Klima schutzes in Deutschland. Pruin, 54, ist Ingenieurin und seit drei Jahren bei Parents for Future aktiv. Grebita, 50, arbeitet im öffentlichen Dienst und ist seit vier Jahren dabei.

Die Gruppe Parents for Future entstand als Teil der Fridays for Future Bewegung, um Eltern und Familien in den Klimastreik einzubeziehen. Während Fridays for Future sich auf eine Altersgrenze von 27 Jahren beschränkt, richtet sich Parents for Future an Menschen aller Altersgruppen, insbesondere an Eltern. Pruin betont, dass Parents for Future eine wichtige Ergänzung zu Fridays for Future ist, da sie Menschen mit Familienangelegenheiten ermöglicht, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Grebita ergänzt, dass die Gruppe verschiedene Berufsgruppen und Menschen mit und ohne Kinder ansprechen will.Obwohl beide Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte haben, arbeiten sie eng zusammen und organisieren gemeinsame Aktionen, wie zum Beispiel Familientreffpunkte während der Klimastreiks. Bei diesen Treffpunkten können Eltern mit ihren Kindern an den Demonstrationen teilnehmen und sich in einer ruhigen Umgebung austauschen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen zeigt die wachsende Bedeutung der Eltern und Familien in der Klimabewegung. Pruin und Grebita sehen in Parents for Future einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt für kommende Generationen





