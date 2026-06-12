Parfümerie Pieper gerettet: Übernahme durch französische Familie sichert Fortbestand

Die insolvente Parfümerie-Kette Pieper wird vom französischen Investor Konckier übernommen. 115 von 122 Filialen bleiben erhalten, rund 30 Arbeitsplätze fallen weg. Die Marke Pieper bleibt bestehen.

Die traditionsreiche deutsche Parfümerie -Kette Pieper wurde im Zuge der Insolvenz von einem Investor übernommen und kann dadurch fortbestehen. Trotzdem schließen mehrere Geschäfte. Über Jahrzehnte wuchs die bekannte Parfümerie -Kette vor allem in Nordrhein-Westfalen, Filialen gibt es auch in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Im vergangenen November hatte das Unternehmen in Eigenverwaltung Insolvenz angemeldet. Das 1931 in Bochum als Seifengeschäft gegründete Unternehmen stand vor dem Aus. Jetzt ist der Weg frei für den Neustart. Pieper und die französische Unternehmerfamilie Konckier einigten sich darauf, den Verkauf über den Insolvenzplan abzuwickeln.

Pieper galt bislang als Deutschlands größte inhabergeführte Parfümerie-Kette, geführt vom Urenkel der Gründerin Anna Pieper, Oliver Pieper. Der Insolvenzplan wurde von den Gläubigern angenommen, sodass die Sanierung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Von den zu Jahresbeginn noch 122 Filialen sollen 115 fortbestehen, sieben Läden werden geschlossen. Im Zuge der Sanierung und Neuausrichtung des Unternehmens entfallen rund 30 Arbeitsplätze, etwa 740 Arbeitsplätze können erhalten werden.

Neuer Eigentümer wird die Beteiligungsgesellschaft AIH Holding der Konckiers, die der börsennotierten Groupe Bogart in Paris gehört. Diese handelt mit Düften, produziert selbst Parfum und betreibt rund 450 Parfümerie- und Drogeriefilialen in Europa und im Nahen Osten unter den Namen April, HC Parfümerie, Aurel, Gottmann und Gabriel. Über die wirtschaftlichen Details der Transaktion wurde Vertraulichkeit vereinbart. Die bisherige Eigentümerfamilie zieht sich nach dem Verkauf aus der Geschäftsführung zurück.

Mit Bogart und einem neuen Management soll das Unternehmen langfristig nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften. Die Marke Pieper bleibt erhalten und ist ein zentraler Bestandteil der Zukunftslösung. Die Übernahme sichert nicht nur den Fortbestand, sondern eröffnet auch neue Perspektiven durch die internationale Erfahrung und das Produktportfolio des neuen Eigentümers. Pieper ist nicht die einzige Parfümerie-Kette in Deutschland, die in Schwierigkeiten steckt.

Auch andere Ketten wie Douglas oder Müller haben mit veränderten Marktbedingungen zu kämpfen, insbesondere durch den Wettbewerb mit Online-Händlern und Discountern. Die traditionellen inhabergeführten Parfümerien stehen unter Druck, sich neu zu positionieren. Die Rettung von Pieper zeigt jedoch, dass es für gut aufgestellte Familienunternehmen mit starker Marke noch Rettungsmöglichkeiten gibt, wenn ein geeigneter Investor gefunden wird. Die Zukunft wird zeigen, ob die Strategie unter der Führung von Bogart aufgeht und Pieper wieder zu alter Stärke zurückfinden kann





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