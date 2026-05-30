Hitzekollaps, Favoriten-Aus und zwei Teenie-Stars sorgen für Furore bei den French Open in Paris 2026.

Paris 2026 : Ein Grand-Slam-Turnier wie noch nie. Hitzekollaps , Favoriten-Aus und zwei Teenie-Stars sorgen für Furore. 40 Grad auf dem Spielfeld und Lufttemperaturen von 35 Grad auf der Tribüne sind keine Seltenheit.

Dies ist die erste Hitzeperiode im Mai in Frankreich seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1855 und die heißeste French Open seit 1891. Viele Profis wurden Opfer der Hitze. Jannik Sinner, der Superstar, fehlte nur noch ein Spiel, vielleicht vier, fünf Minuten, für den Einzug in die 3. Runde, als sein Körper streikte.

Der Tscheche Jakub Mensik kippte nach dem Matchball in der 2. Runde um, blieb minutenlang liegen, ehe Helfer kamen. Inzwischen steht er im Achtelfinale. Eisbeutel und Eisrollen sind wichtiger als Schläger und Bälle.

Neun Grand-Slam-Turniere in Serie hieß der Sieger Sinner oder Carlos Alcaraz. Diesmal aber wird es einen Gewinner geben, der noch nie einen Major-Titel holte. Weil das Favoritensterben gerade bei den Männern so groß ist, wie Ewigkeiten nicht mehr, und schon vor dem Turnier begann. Alcaraz sagte wegen einer Handverletzung ab, Sinner, Novak Djokovic & Co. flogen früh raus.

Von den Top 10 sind im Achtelfinale nur noch Alexander Zverev und der Kanadier Felix Auger-Aliassime dabei. Der Hamburger ist der einzige Top-5-Profi und nun der Top-Favorit auf den Coupe des Mousquetaires. Bei den Frauen sieht es besser aus. Nur die Weltranglisten-Zweite und Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina, die Amerikanerin Jessica Pegula und die Tschechin Karolína Muchová sind aus den Top 10 nicht mehr dabei.

Teenie-Stars rocken Roland Garros. Joao Fonseca ist schon die Nummer 30 der Welt, schaffte aber mit dem Drittrunden-Erfolg über Djokovic nach 0:2-Satzrückstand den Durchbruch und steht zum ersten Mal im Achtelfinale eines Grand Slams. Zumindest die Franzosen haben aber einen anderen Liebling. Moïse Kouamé ist gerade mal 17 Jahre alt, kam mit einer Wildcard ins Hauptfeld und wird nach seinem Sturm unter die letzten 32 seine Weltranglistenposition 318 um mehr als 100 Plätze verbessern.

In dem Lokalmatador mit ivorischen und kamerunischen Wurzeln sehen die Einheimischen ihre Hoffnung auf den ersten französischen Grand-Slam-Champion seit Yannick Noah. Zeit dafür hat er genug





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