Die AS Monaco muss in Lyon auf ihren besten Torschützen Paris Brunner verzichten. Wie lange der Deutsche fehlt, ist offen.

Die AS Monaco muss in Lyon auf ihren besten Torschützen Paris Brunner verzichten. Wie lange der Deutsche fehlt, ist offen. Die AS Monaco muss im Auswärtsspiel bei Olympique Lyon ohne Paris Brunner auskommen.

Der deutsche Angreifer fällt für die Partie am Sonntag wegen einer Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskulatur aus. Für Monaco ist das am 12. Spieltag der Ligue 1 ein wichtiger Ausfall: Brunner ist mit acht Treffern der beste Torschütze des Teams. Schon am Donnerstag hatte Brunner beim Conference-League-Spiel gegen Heart of Midlothian in Schottland gefehlt.

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Wie lange der Stürmer pausieren muss, konnte Trainer Filipe Luís auch am Samstag nicht sagen. Bereits nach der Begegnung in Schottland hatte sich der Brasilianer mit einer Prognose zurückgehalten. Auf der Pressekonferenz vor dem Lyon-Spiel erklärte Luís, zitiert von: „Ich warte lieber ab. Er hat vor dem Spiel in Schottland und auch schon im Spiel gegen Auxerre Beschwerden gespürt.