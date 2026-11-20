Paris Brunner sichert seine Zukunft bei AS Monaco mit einer Vertragsverlängerung bis 2030. Der Stürmer überzeugt mit acht Toren in 13 Spielen.

Paris Brunner hat seine sportliche Zukunft in Frankreich offiziell geklärt. Der 20-jährige deutsche Nationalspieler wird AS Monaco auch in der kommenden Spielzeit die Treue halten. Wie das französische Medienhaus RMC Sport berichtet, entschied sich der Stürmer gegen ein Angebot mehrerer Top-Klubs und stattdessen für eine Vertragsverlängerung. Die Vereinsführung von AS Monaco sowie das Trainer-Team haben deutlich signalisiert, dass sie volles Vertrauen in die weitere Entwicklung des Talent-Trägers haben und ihn finanziell sowie sportlich unterstützen wollen.

Vertragslaufzeit erstreckt sich bis 2030

Die neuen Vertragsbedingungen betreffen eine signifikante Laufzeitverlängerung. Brunners aktueller Vertrag lief ursprünglich bis zum Jahr 2028. Durch die jüngste Einigung soll diese Zeit um zwei weitere Jahre auf bis zum Sommer 2030 verlängert werden. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere des Angreifers, der in der vergangenen Saison durch konstante Leistungssteigerungen auffiel. Die lange Bindung an den französischen Verein stabilisiert die Planung auf beiden Seiten.

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Rückkehr nach Monaco nach Wechsel vom BVB

Die aktuelle Situation bei AS Monaco steht in direktem Zusammenhang mit Brunners früherem Karriereweg. Im Sommer vor zwei Jahren verließ Paris Brunner den Bundesligisten Borussia Dortmund. Der FC Bayern München hatte sich zuvor bereits für den Stürmer interessiert. Borussia Dortmund verlieh Brunner zu diesem Zeitpunkt direkt nach Belgien an Cercle Brügge. Nach einem Jahr in der belgischen Liga kehrte er zurück nach Monaco. Dort entwickelte er sich zu einem festen Bestandteil der Offensive und zeigt vor allem in dieser laufenden Saison eine herausragende Form.

Effizienz vor Ort: Acht Tore in 13 Einsätzen

Die Statistiken untermauern das große Vertrauen der Verantwortlichen. In 13 Saisonspielen erzielte der U21-Nationalspieler bisher acht Tore und bereitete ein weiteres vor. Besonders in den ersten fünf Ligaspielen zeigte sich eine beeindruckende Quote. Dort gelangen ihm direkt vier Treffer. Diese Effizienz machte ihn zu einer interessanten Figur auf dem Transfermarkt, wobei RMC Sport meldete, dass mehrere Top-Klubs Interesse an einer Verpflichtung bekundeten. Die Entscheidung fiel jedoch zugunsten des aktuellen Arbeitgebers.

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Kontroverse in Straßburg führt zu Sperre

Trotz der sportlichen Erfolge war die Saison auch von einem medialen Skandal geprägt. Bei einem Spiel gegen den FC Straßburg erzielte Brunner in der 71. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Anschließend feierte er das Tor mit einer Geste, bei der er mit dem Finger über die eigene Kehle fuhr. Diese Gestik richtete sich an die Fans des Gegners. Diese reagierten sofort mit scharfen Pfiffen und Protesten. Im Anschluss an das Spiel verhängte der Verband eine Sperre für zwei Spiele.

Brunner rechtfertigt seine emotionale Reaktion

Paris Brunner versuchte den Vorfall später öffentlich zu erklären und die Hintergründe seiner Aktion darzulegen. Gegenüber der französischen Zeitung L'Equipes äußerte er, dass die gegnerischen Fans in der Vergangenheit über seine Familie, insbesondere über seine Mutter und seinen Vater, gesprochen hätten. Er gab an, diejenigen Fans erkannt zu haben, die ihn persönlich beleidigt hatten. Er betonte, dass nach einem Tor sehr viele Emotionen im Spiel waren, besonders nach einem so wichtigen Treffer. Er versicherte jedoch, dass er keine respektlose Absicht verfolgt habe und das Fehlverhalten nicht intentional gegenüber der Sportlichkeit begangen wurde.

Erste Nominierung in der deutschen U21

Kurz nach diesem umstrittenen Vorfall in der Liga erhielt Paris Brunner die Bestätigung seiner sportlichen Klasse auf nationaler Ebene. Er wurde erstmals in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen. Bei seinem Debüt zeigte er sofort Wirkung. Gegen die Auswahl von Lettland traf er gleich doppelt. Diese zwei Treffer unterstrichen seine Bedeutung als Torschütze und markierten den Beginn seiner internationalen Karriere auf Junioren-Ebene. Die Kombination aus Vereinserfolg und ersten Länderspieltreffern festigt seine Position als eines der großen Talente im deutschen Fußball.