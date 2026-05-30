Paris Champions League Finale 2020: Luis Enrique und PSG Eckstein Champions League Titelverteidigung

Die Champions League Finale hat jede Menge Drama und Spannung abliegen können. Arsenal scheiterte im Elfmeter-Krimi, aber PSG verbuchte den zweiten Titel in Serie. Luis Enriques und PSG-Mitschance prägten Fußball-Geschichte.

Nach 120 intensiver Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Luis Enrique im Elfmeter-Krimi schlussendlich durch. Für immer in die Geschichte eingegangen! Der Klub aus der französischen Hauptstadt wird zur Referenz des europäischen und weltweiten Fußballs.

Auf den Triumph folgt der Mythos, die Rot-Blauen ziehen geschlossen in den Himmel ein und reißen sich ein Stück Ewigkeit heraus. Luis Enrique und seine Mannschaft werden Jahrhunderte Fußballgeschichte in Paris schriftlich. Paris ist legendär. Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher.

Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen. Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss.

Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss. Es war ein Schaulaufen, das die Fußballwelt in seinem Bann hielt, die Spannung wuchs ins Unermessliche. Und es war ein Duell der Spielstile, Arsenal verteidigte mit charakteristischer Aggressivität. Das Königreich besteht weiter.

Der Jubel der PSG-Fans ist die endgültige Weihe für Luis Enrique und diese Mannschaft, die er nach seinem Bild und seinen Vorstellungen geformt hat: Es ist die stärkste Mannschaft Europas. Arsenal ist allerdings nicht weit entfernt: Dieser grausame Fehler von Gabriel löscht keine Saison aus, die die Gunners wieder in den Kreis der Großen Europas geführt hat. Luis Enrique führt PSG auf den Olymp der Champions League. Er hat in der Geschichte von PSG eine Zäsur markiert.

Denn als es so aussah, als könnte das Staraufgebot mit dem Abschied von Mbappe verglühen, begann das Projekt aus eigener Kraft zu strahlen. Überzeugen konnte man bei diesem Triumph auch mehr Spieler in der Champions League, die Luis Enriques Philosophie verstehen und umsetzen können, um vorne mitzulagen in diesem System





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