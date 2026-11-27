Paris Hilton genießt mit Ehemann Carter Reum und den Kindern Phoenix sowie London eine ruhige Zeit in Sydney. Ein Einblick in das Familienleben.

Die US-amerikanische Medienpersönlichkeit Paris Hilton, 45 Jahre alt, hat ihre Familie bei einem kürzlichen Familienausflug in der australischen Metropole Sydney beobachtet. Begleitet wurde die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton von ihrem Ehemann Carter Reum, 45 Jahren, sowie den gemeinsamen Zwillingssöhnen und -tochter Phoenix und London, die beide im November 2023 das Licht der Welt erblickten und nun drei Jahre alt sind. Der Ausflugsort war das historische Viertel The Rocks, wo die Familie einem entspannten Familienausflug nachging.

Rosa Ausstattung und Undercover-Strategie

Die kleine Tochter London präsentierte sich beim Spaziergang vollständig im Pink-Outfit. Sie trug einen rosa Trainingsanzug, eine Sonnenbrille und führte ein pinke Spielzeug-Klapphandy bei sich, was an die ikonische Vergangenheit ihrer Mutter in den 2000er Jahren erinnert. Paris Hilton selbst verzichtete bewusst auf ihren typischen glamourösen Stil und trug stattdessen eine dunkle Perücke, eine Ledermütze, einen legeren Pullover und eine lockere Hose, um unerkannt zu bleiben. Dieser Undercover-Look half der Familie, sich während der Besichtigung der Ralph Lauren Holiday Experience und der Ruhepausen im Park vor der Öffentlichkeit zu schützen.

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Gewaltige Bedeutung des Klapphandys für Paris Hilton

Das pinke Spielzeugtelefon hat für Paris Hilton eine tiefe historische Bedeutung, da sie in den Nullerjahren mit einem Motorola Razr berühmt wurde. Am 25. Juni 2024 feierte die Prominente in New York den 20. Geburtstag dieses legendären Handymodells und posierte stilecht damit. Das rosa Modell der Tochter knüpft daher symbolisch an diese frühere Ära an, in der das Klapphandy fast ebenso zur Identität der It-Girls gehörte. Für Paris Hilton ist diese Verbindung zur eigenen Geschichte ein bewusster Teil der Erziehung ihrer Kinder, die sie auf diese Weise mit ihrer Vergangenheit vertraut macht.

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Familieninteraktion und emotionale Tiefe der Beziehung

Während die Kinder auf dem Rasen spielten, kümmerte sich Paris Hilton intensiv um die Kleinen und machte sogar Zeit für Selfies mit Fans, die sie trotz der dunklen Haare erkannten. Ehemann Carter Reum kümmerte sich derweil um die Mitbringsel im Rucksack und plauderte liebevoll mit seinem Sohn Phoenix. Die Eltern zeigten sich während des Ausflugs von ihrer ungeschminkten Seite und genossen die süßen Familienmomente zwischen ihren geschäftlichen Terminen. Carter Reum ist ein Unternehmer und Tech-Investor, mit dem Paris Hilton seit 2021 verheiratet ist. Die Kinder Phoenix und London kamen beide 2023 mit einem Abstand von etwa zehn Monaten durch Leihmütter zur Welt.

Neue Lebensprioritäten und zukünftige Pläne

Paris Hilton reflektierte kürzlich in einem Interview ihre veränderten Prioritäten und den Sinn, den ihr die Mutterschaft gibt. Sie erwähnte, dass es eine Zeit gab, in der sie von ihrem jetzigen Leben träumte, und dass sie sich manchmal noch kneifen müsse, um zu glauben, dass dies ihre Realität ist. Für sie hat die Rolle der Mutter und die Schaffung eigener Familientraditionen dem Leben einen neuen Sinn gegeben. Die Familie plant weiterhin, diese Traditionen zu pflegen und die Welt durch die Augen ihrer Kinder zu erleben, was den Fokus ihres öffentlichen und privaten Auftritts dauerhaft verschiebt.