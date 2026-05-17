Paris Investigation: More Victims Come Forward in Epstein Case

The Paris Prosecutor's Office has received reports from a dozen more potential victims in the ongoing investigation into Jeffrey Epstein, a US financier and sex offender who allegedly abused thousands of minors and young women. The investigation also includes allegations against model agent Jean-Luc Brunel and former Elite agency chief Gérald Marie.

Im Zuge der Ermittlungen im Epstein-Komplex haben sich bei der Pariser Staatsanwaltschaft rund ein Dutzend weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet. Insgesamt seien inzwischen etwa 20 mögliche Opfer mit den Behörden in Kontakt, erklärte die Staatsanwältin Laure Beccuau (66) am Sonntag gegenüber RTL.

Neben Personen, die den 2019 verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) beschuldigen, gehe es auch um mutmaßliche Opfer des Modelagenten Jean-Luc Brunel (†75) sowie des früheren Agenturchefs Gérald Marie (76) der renommierten Modelagentur Elite. Laut Beccuau würden die Betroffenen derzeit angehört. Von den rund 20 Personen, die aktuell als mutmaßliche Opfer geführt werden, seien etwa zwölf den Ermittlern zuvor noch nicht bekannt gewesen.

Dem gut vernetzten US-Investor und Milliardär Epstein wird nach Erkenntnissen des Federal Bureau of Investigation und des US-Justizministeriums vorgeworfen, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht zu haben. Zudem soll er einzelne Opfer an prominente Persönlichkeiten vermittelt haben. Foto: U.S. Department of Justice Veröffentlicht hatte, leitete die Pariser Staatsanwaltschaft umfassende Untersuchungen ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wer Epstein dabei unterstützte, seine Taten auch in Frankreich zu begehen – etwa durch die Vermittlung potenzieller Opfer.

Foto: Ron Galella Collection via Getty Images Nach Angaben der Staatsanwältin wurde bislang noch keiner der Beschuldigten in Frankreich vernommen. Zunächst müssten deren Verbindungen zu Epstein genauer untersucht werden. Dabei sollen unter anderem Daten aus seinen Computern, Telefonverbindungen und Adressbüchern ausgewertet werden. Bereits 2008 war Epstein verurteilt worden, weil er eine Minderjährige zur Prostitution verleitet hatte.

Aufgrund eines damals stark kritisierten Deals mit der Staatsanwaltschaft verbrachte er lediglich knapp 13 Monate im Gefängnis. Im Juli 2019 wurde Epstein erneut festgenommen. Ein Bundesgericht warf ihm damals vor, deutlich mehr Opfer missbraucht zu haben als bislang bekannt. Am 10.

August 2019 wurde er tot in seiner Gefängniszelle in New York City aufgefunden. Offiziell wurde sein Tod als Suizid eingestuft





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Epstein Case Paris Investigation Victims Model Agency Elite Agency

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zverev verzichtet auf Durchgepartes Turnier Paris aufgrund von RückenproblemenZverev bleibt aufgrund von Rückenproblemen von dem bevorstehenden Grand-Slam-Turnier in Paris fern. May 2023 bringt das Turnier in Hamburg ein großes Aroma und die Fans sind die Leidtragenden

Read more »

Ghislaine Maxwell kurz vor Begnadigung im Epstein-Skandal?Zitterpartie für die Elite: Ghislaine Maxwell soll mit der Enthüllung neuer Akten drohen, um eine vorzeitige Begnadigung zu erzwingen.

Read more »

Schlägerei in Mailand, Tränengas in Paris: Swatch-Kunden randalieren weltweitAuf eine limitierte Kollektion Taschenuhren von Swatch und Audemars Piguet haben manche tagelang gewartet. Als der Verkauf beginnen sollte, brach vielerorts Chaos aus. Mehrere Filialen wurden vorsorglich geschlossen.

Read more »

Ein Dutzend weiterer Epstein-Opfer hat sich bei Pariser Staatsanwaltschaft gemeldetIm Rahmen der Ermittlungen zum Epstein-Skandal haben sich bei der Pariser Staatsanwaltschaft etwa ein Dutzend weitere mutmaßliche Opfer des

Read more »