Paris Jackson klagt auf 600 Millionen Dollar vom Erbe ihres Vaters

Paris Jackson verlangt die Auszahlung von 600 Millionen Dollar vom Nachlass ihres Vaters Michael Jackson. Sie wirft dem Verwalter John Branca vor, die Gelder unrechtmäßig zurückzuhalten und ihre finanzielle Unabhängigkeit zu behindern.

Paris Jackson hat im Superior Court in Los Angeles einen hochbrisanten Gerichtsantrag eingereicht, der die finanzielle Zukunft ihres verstorbenen Vaters neu definiert. Die 28-jährige Künstlerin fordert vom Nachlassverwalter ihres Vaters Michael Jackson eine sofortige Auszahlung von 600 Millionen Dollar, was umgerechnet etwa 536 Millionen Euro entspricht.

Mit diesem Schritt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die Verwaltung des Erbes und argumentiert, dass es keinen legitimen Grund für die jahrelange Zurückhaltung der Mittel gebe.

Jahrzehntelange Zurückhaltung von Erbegeldern

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Paris Jackson begründet ihre Forderung mit der Tatsache, dass der Nachlass des King of Pop mittlerweile mehr als 17 Jahre nach dessen Tod am 25. Juni 2009 noch immer nicht vollständig ausgezahlt wurde. Der langjährige Testamentsvollstrecker John Branca, der heute 75 Jahre alt ist, wird von der Klägerin beschuldigt, die Kontrolle über die finanziellen Ressourcen ihrer Familie eisern zu behaupten. Laut Klageschrift hindert die restriktive Geldverwaltung Paris Jackson sowie ihre beiden Brüder Prince Jackson und Bigi Jackson daran, ihr legitimes Erbe zu erhalten und finanziell unabhängig zu handeln.

Konflikt zwischen Erben und Nachlassverwaltung

Der Konflikt zwischen den Geschwistern und der Verwaltung des Michael Jackson Estate eskalierte deutlich, als Paris Jackson im vergangenen Jahr begann, die Verwaltung des Nachlasses gerichtlich anzufechten. Die Klageschrift beschreibt die Reaktion der Gegenseite als hart und unverhüllt feindselig, gekennzeichnet durch eine vernichtende Prozessführung und öffentliche Angriffe auf die Familie. Zudem sollen die Gelder für Paris und ihre Geschwister millionenschwer gekürzt worden sein, was die Spannungen innerhalb der Familie weiter vertiefte und die Forderungen nach einer schnellen Auszahlung verstärkte.

Finanzielle Lage des Nachlasses im Detail

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Paris Jackson weist in ihrem Antrag darauf hin, dass der Nachlass aktuell über ausreichende liquide Mittel verfügt, um sowohl den Treuhandfonds zu finanzieren als auch ausstehende Verpflichtungen zu decken. Zum 31. Dezember 2024 verfügte der Nachlass über liquide Mittel in Höhe von rund 760 Millionen Euro. Zudem sollen die Bruttoeinnahmen des Gesamt-Nachlasses des verstorbenen Sängers bereits über zwei Milliarden Dollar betragen haben, was die Fähigkeit der Verwaltung unterstreicht, die geforderte Summe von 600 Millionen Dollar ohne finanzielle Engpässe auszuzahlen.

Reaktion des Estate-Sprechers und kommende Schritte

Ein Sprecher des Michael Jackson Estate wies die Vorwürfe in einer Aussage an Page Six als frei erfunden zurück und betonte, dass mehr als 200 Millionen Dollar bereits an Paris Jackson und die anderen Begünstigten ausgezahlt worden seien. Die Anwälte des Estates bestreiten, dass Zahlungen zurückgehalten oder gekürzt wurden, und verweisen auf die bereits getätigten Transfers als Beleg für die korrekte Abwicklung der Erbschaft. Eine erste gerichtliche Anhörung zu diesem Streitfall wurde für den Dezember angesetzt, wobei die Entscheidung über die Auszahlung der 600 Millionen Dollar noch offen ist.

Bisherige gemeinsame Auftritte der Jackson-Familie

Trotz der aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen gab es in der Vergangenheit gemeinsame öffentliche Auftritte der Geschwister, die das komplexe Familiengefüge verdeutlichen. Am 27. März 2024 besuchten Prince Jackson, Paris Jackson und Bigi Jackson, der früher unter dem Namen Blanket bekannt war, gemeinsam die Abend-Premiere des Musicals "MJ: The Musical" im Prince Edward Theatre in London. Dieser Besuch demonstrierte die verbundene Natur der Geschwister, obwohl sie unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen haben und unterschiedliche Ansichten zur Verwaltung des väterlichen Erbes vertreten.