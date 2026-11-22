Mit ihrem 1-2-Erfolg trugen sich Ken Roczen und Jason Anderson zugleich in die Geschichtsbücher des Supercross Paris ein, denn der letzte Suzuki-Erfolg von Larry Ward liegt 28 Jahre zurück.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.in ihrer eigenen Liga.

Im Main Event überrundete Sieger Ken Roczen bis auf den 6. Platz alle Fahrer – inklusive Jo Shimoda , Cedric Soubeyras und Tom Vialle.

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«Was für eine tolle Nacht», erklärte Ken Roczen, der alle 3 Läufe und den Sprint um die Superpole gewonnen hatte. «Jason ist stark gefahren und machte mir Konkurrenz. Im letzten Rennen war er nach dem Start etwas weiter hinten, so dass ich etwas mehr Luft hatte. In den Whoops hat es ein wenig gedauert, bis ich eine gute Linie gefunden habe.

Danach habe ich mich viel wohler gefühlt. Am Ende haben wir den Sieg einfahren können. Am Sonntag wird es wieder hart, aber ich freue mich riesig, dass ich hier gewinnen konnte. »«Es war hart, weil Kenny bessere Starts als ich hatte.

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Er fuhr extrem sauber und blieb fehlerfrei. Des war schwer, ihn zu überholen. Insgesamt war es aber ein gutes Rennen und ich bin einfach froh, hier auf dem Podest zu stehen und die Zeit in Paris zu genießen. » Mit ihrem Doppelsieg am Samstag trugen sich die beiden Suzuki-Piloten zugleich in die Geschichtsbücher des traditionsreichen Supercross Paris ein: Larry Ward holte 1998 für Suzuki den Titel «King of Paris».

Bis heute war es der einzige Suzuki-Sieg in der Königsklasse des Pariser Supercross. Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

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