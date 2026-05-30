Paris Saint-Germain holt den zweiten Champions-League-Titel in Folge

Der französische Meister bezwang den FC Arsenal im Elfmeterschießen und wiederholte damit den Erfolg aus dem Vorjahr.

Paris Saint-Germain hat zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Im Finale von Budapest bezwang der französische Meister den FC Arsenal mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Der FC Arsenal ging früh durch ein Tor von FC Arsenal in Führung, doch Weltfußballer Ousmane Dembélé glich für Paris aus. In der Verlängerung fiel kein Tor mehr. Paris hatte zuvor im Halbfinale den deutschen Meister Bayern München besiegt und 1996 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen.

Im Vorjahr hatte Paris das Endspiel der Champions League gewonnen. Das Finale begann mit einer Führung des FC Arsenal, der sich auf Verteidigung konzentrierte. Paris hatte mehr Ballbesitz, doch der Titelverteidiger hatte keine gute Torchance. Die Aufstellung von Arsenal lautete: Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Odegaard - Trossard, Havertz, Saka





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