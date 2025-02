Paris Saint-Germain Siegt Deutlich Gegen Brest

Paris Saint-Germain setzte sich in einem französischen Duell mit 3:0 gegen die Bretonen durch. Ousmane Dembelé sorgte mit einem Doppelpack für die Tore.

Paris Saint-Germain, in einem französischen Duell, setzte sich mit 3:0 gegen das tapfere, aber letztendlich unglückliche Team aus Brest durch. Ousmane Dembélé sorgte mit einem Doppelpack einmal mehr für die entscheidenden Treffer. Auch in der Startaufstellung gab es Veränderungen. Der Neuzugang Kvaratskhelia saß zunächst auf der Bank. Hakimi rückte in die Startaufstellung und besetzte die Rechtsverteidiger-Position. Dafür rutschte Joao Neves eine Reihe nach vorne ins Mittelfeld.

Vor den Play-Off-Duellen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München werfen wir einen Blick auf die Finanzen. Welche Bedeutung hat der Wettbewerb für die Bundesligisten? Und mit welcher Summe kann der Champions-League-Gewinner rechnen? Diese und weitere Fragen klären wir mit kicker-Reporter Benni Hofmann. Außerdem gibt Matthias Dersch, BVB-Reporter beim kicker, seine Einschätzung zum anstehenden Spiel von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon ab. Von Beginn an zog PSG die Spielkontrolle an sich und drückte diszipliniert verteidigende Bretonen tief hinten rein, ohne dabei aber richtig gefährlich zu werden oder Abschlüsse zu verzeichnen. Die Gastgeber setzten auf schnelle Umschaltaktionen und kamen nach der ersten längeren Ballbesitzphase zur ersten Gelegenheit: Donnarumma klärte einen Rückpass unsauber auf den Kopf von Ajorque. Der Abpraller ging einen Meter neben das Tor (12.). Paris fiel im letzten Drittel kaum etwas ein und so brauchte es eine Standardsituation für die Führung. Im Anschluss an einen zentralen Schuss von Joao Neves traf Dembelé mit seinem Schuss Lees-Melou am Arm. Nach VAR-Intervention zeigte der bosnische Unparteiische Irfan Peljto auf den Punkt. Vitinha nahm sich der Sache an und traf lässig ins linke Eck (21.). In der Folge wurden die 'Piraten' aktiver, doch der amtierende französische Meister hatte die nächsten Gelegenheiten. Dembelé aus kurzer Distanz (29.) und Barcola (30.) mit einem Schlenzer setzten ihre Versuche aber über die Querlatte. Die beste Chance der Roy-Elf resultierte dann aus einem Eckball. Sima köpfte mit Hilfe der Schulter von Marquinhos an den rechten Pfosten (35.). Dann aber nahm PSG das Heft des Handelns bei tapfer kämpfenden Bretonen wieder an sich. Zunächst schoss Bracola aus aussichtsreicher Position knapp neben den Kasten (38.), dann veredelte Dembelé einen starken Angriff über Hakimi mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck gegen einen zu passiv verteidigenden Haidara zum 2:0 (45.). Die Gastgeber starteten druckvoll in die zweite Halbzeit, doch Sima hatte erneut Pech. Sein abgefälschter Schuss von halblinks klatschte diesmal an den linken Pfosten (48.). Nach ein paar Minuten hatte sich PSG sortiert und traf nach einer schnellen Umschaltaktion durch Doué in die Maschen, doch der Treffer wurde wegen einer knappen Abseitsposition von Barcola zuvor zurückgenommen (50.). Die Elf von Luis Enrique verpasste es in der Folge, die eigenen Chancen in Zählbares umzumünzen. Dembelé und Barcola brachten das Leder freistehend nicht im Kasten von Bizot unter (58. und 62.). Dann war es aber erneut der Ex-Dortmunder Dembélé, der nach einer unzureichenden Klärungsaktion von Brest dazwischenging und ins lange Eck einnetzte (66.). Die Gastgeber versuchten in den letzten Minuten alles, blieben aber zu harmlos, sodass die Partie am Ende austrudelte. Damit macht PSG einen großen Schritt Richtung Achtelfinale. Das Team von Luis Enrique gastiert am Samstag (21.05 Uhr) beim FC Toulouse, während Brest bereits am Freitag (20.45 Uhr) die AJ Auxerre zu Gast hat. Nächste Woche Mittwoch (21 Uhr) treffen dann beide Teams in der Champions League zum Play-off-Rückspiel in Paris aufeinander, um das Ticket für das Achtelfinale endgültig auszuspielen





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball PSG Brest Dembelé Champions League Play-Offs

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zitterpartie für Manchester City gegen Paris Saint-GermainManchester City und Paris Saint-Germain stehen vor einem bedeutenden Champions-League-Duell, das für beide Teams eine echte Zitterpartie darstellt. Beide Mannschaften kämpfen um die Teilnahme an den Playoffs. City, nach einer schwachen Phase, hat sich in der Premier League wieder gefangen, während PSG in der Ligue 1 dominiert, aber in der Champions League nach einem Sieg sucht.

Weiterlesen »

Der VfB Stuttgart verliert gegen Paris Saint-Germain in der Champions LeagueStuttgart ist raus. Trotzdem überwiegt beim VfB die Erleichterung, ab jetzt weniger Spiele bestreiten zu müssen.

Weiterlesen »

Paris Saint-Germain: Kolo Muani wechselt leihweise zu Juventus TurinJamal Musiala äußert sich zu seinem Vertragspoker.

Weiterlesen »

Paris Saint-Germain und Stade Reims trennen sich mit 1:1Das Highlight der Partie war eine traumhafte Vorlage von Khvicha Kvaratskhelia, welche Ousmane Dembelé zum zwischenzeitlichen 1:0 nur noch vollstrecken muss.

Weiterlesen »

Manchester City und Paris Saint-Germain vor dem Aus in der Champions LeagueManchester City und Paris Saint-Germain, einst als Champions League-Favoriten gehandelt, stehen vor dem Aus in der Königsklasse. Auch Real Madrid und Juventus Turin hatten in der neuartigen Ligaphase der UEFA Champions League Schwierigkeiten.

Weiterlesen »

Paris St. Germain besiegt AS St. Etienne in der Ligue 1Paris St. Germain hat sich am 17. Spieltag der Ligue 1 mit 2:1 gegen AS St. Etienne durchgesetzt. kicker liefert die Highlights der Partie.

Weiterlesen »